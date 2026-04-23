"Cú đấm" vào công chúng

Hai ngày nay, mạng xã hội ồn ào chuyện ca sĩ Trung Quân Idol hành hung một nữ bác sĩ trong tình huống hy hữu đến nực cười.

Theo anh P.M.T. (bác sĩ thẩm mỹ tại TPHCM, chồng bác sĩ N.L.Th. - người bị hành hung), Trung Quân tiếp cận một bác sĩ trong nhóm của chị Th. nhưng bị cự tuyệt.

Khi thấy cả nhóm cùng bác sĩ này đưa chị Th. về, anh chạy theo và hành hung chị này.

Sau khi anh P.M.T. tố cáo công khai trên mạng xã hội, Trung Quân mới hoảng hốt nhắn tin xin lỗi lẫn xin tha.

Vụ ồn ào được khép lại bằng đoạn clip Trung Quân đến thẩm mỹ viện nơi làm việc của vợ chồng bác sĩ P.M.T. để xin lỗi cùng bức ảnh chụp cùng chị Th. cho thấy chị này đã chấp nhận việc hòa giải.

Tuy nhiên, có vài điều cần lưu tâm hơn ở vụ việc này.

Với tư cách người của công chúng, việc ca sĩ Trung Quân hành hung chị Th. không thể chỉ là chuyện cá nhân giữa hai người, kể cả khi vụ việc có được công khai trên mạng xã hội hay không.

Ca sĩ Trung Quân Idol cúi đầu xin lỗi vì hành hung nữ bác sĩ. Gif: Cắt từ video

Cần làm rõ rằng hành hung người khác là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị khởi tố hình sự bất kể việc thực hiện hành vi diễn ra ở đâu, với ai và trong tình huống nào.

Thậm chí, việc Trung Quân đuổi đánh chị Th. còn có tính chất côn đồ với tình tiết tăng nặng là thực hiện hành vi trong cơn say rượu.

Nói cách khác, ca sĩ Trung Quân đã có hành vi không đẹp, có thể gây nguy hại cho xã hội. Chưa kể, anh có dấu hiệu vi phạm pháp luật so với kiểu scandal phổ biến trong showbiz như phát ngôn vạ miệng.

Hành vi của anh thực tế ảnh hưởng tới đám đông và có tác động ít nhiều đến đối tượng khán giả trẻ. Không chỉ sai với bác sĩ Th., anh còn sai với tư cách người của công chúng và vi phạm trách nhiệm đối với cộng đồng.

Có thể bác sĩ Th. đã tha thứ cho Trung Quân Idol về những ''cú đấm'' nhắm vào mình vào rạng sáng 20/4. Tuy nhiên, "cú đấm" vô hình mà nam ca sĩ giáng vào công chúng vẫn còn đó và sẽ lưu lại lâu hơn trên người nữ bác sĩ.

Những cú đấm, cái tát này còn khiến công chúng hoài nghi về hình tượng nhẹ nhàng, dí dỏm, đáng yêu mà Trung Quân đã duy trì nhiều năm nay; xa hơn là hoài nghi âm nhạc của anh.

Lúc tìm cách giải quyết hậu quả của việc đánh người, ca sĩ Trung Quân Idol còn tiết lộ "sắp thi Anh trai vượt ngàn chông gai" khiến thương hiệu chương trình và nhà sản xuất bị ảnh hưởng.

Vụ việc của ca sĩ Trung Quân không chỉ là scandal showbiz thông thường. Ảnh: FBNV

Bởi Anh trai vượt ngàn chông gai hiện là một trong những thương hiệu chương trình truyền hình thực tế thành công, được xây dựng với nền tảng là các giá trị văn minh, tử tế.

Khi nhà sản xuất vẫn chưa chính thức công bố dàn "Anh tài" mùa giải 2026, Trung Quân Idol đã nhanh nhảu tự tiết lộ trong tình huống hoàn toàn không phù hợp.

Trên mạng xã hội Threads, hàng loạt tài khoản nhận là "Gai con" (tên gọi fandom của Anh trai vượt ngàn chông gai - PV) bày tỏ sự phẫn nộ và lên án ca sĩ Trung Quân Idol đồng thời đề nghị đơn vị sản xuất loại anh ra khỏi chương trình.

Nghệ sĩ cần biết ranh giới

Trước ồn ào hành hung người khác, ca sĩ Trung Quân Idol từng vướng vô số tin đồn liên quan bê bối đời tư.

Nghệ sĩ là nghề nghiệp đặc thù bởi việc kiếm tiền bằng hình ảnh, danh tiếng mà bản chất là sự chú ý, niềm tin và cảm xúc của công chúng.

Vì vậy, họ buộc phải có trách nhiệm với đám đông: trung thực trong phát ngôn, chuẩn mực trong hành vi, tôn trọng khán giả, làm nghề nghiêm túc và thận trọng trước những tác động xã hội từ hình ảnh, lời nói của mình.

Những yêu cầu này không chỉ được thể hiện trên sân khấu, trước khán giả mà cả trong cuộc sống thường nhật, không loại trừ những không gian, tình huống và mối quan hệ được cho là riêng tư.

Nhạc sĩ Minh Khang văng tục, dọa đánh tài xế taxi với thái độ hung hãn, côn đồ. Ảnh: Chụp màn hình

Cần làm rõ rằng bản chất hành vi hành hung người khác của Trung Quân Idol trong một quán bar kín đáo hay rapper Yanbi đánh bạn gái giữa phố đông năm nào không có gì khác biệt.

Tương tự, nhạc sĩ Minh Khang văng tục, dọa đánh tài xế taxi; thần tượng nói bậy với fan trong livestream/broadcast riêng tư; rapper bắn rap dung tục trong sự kiện fan meeting... đều là những trường hợp cần lên án, không thể bao biện bằng tiêu chuẩn kép.

Trong mỗi vụ việc, các giá trị, nói chung là khách thể, bị xâm phạm lại khác nhau.

Chẳng hạn, đối với hành vi của Trung Quân Idol và Yanbi, khách thể bị xâm phạm là quyền được tôn trọng và bảo vệ về sức khỏe, thân thể của con người. Với trường hợp của nhạc sĩ Minh Khang, khách thể bị xâm phạm là quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của con người.

Vì vậy, nghệ sĩ phải cẩn trọng hành vi dù lớn hay nhỏ ở bất cứ đâu. Chỉ khi ý thức đầy đủ về sức ảnh hưởng của bản thân, nghệ sĩ mới có tư cách kiếm tiền từ công chúng và thực hiện đúng thiên chức của nghề nghiệp là hướng đám đông tới các giá trị chân - thiện - mỹ.

Mi Lê