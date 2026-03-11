Hơn một thập kỷ bền bỉ theo đuổi chuyên ngành còn rất mới mẻ và đầy thách thức, chị đã góp phần đưa các kỹ thuật điều trị thai nhi tiên tiến từ châu Âu về ứng dụng trong nước, mở ra cơ hội sống cho nhiều em bé, tạo bước chuyển mình cho Y học bào thai Việt Nam.

Hành trình 10 năm biến điều “không thể” thành “có thể”

Cơ duyên đưa TS.BS Nguyễn Thị Sim đến với Y học bào thai bắt đầu từ những ngày công tác tại Phòng Chẩn đoán trước sinh, từ khi mới ra trường, chị thường xuyên chứng kiến những thai nhi mắc dị tật nặng - những trường hợp thai lưu mà y học trong nước khi ấy chưa có giải pháp can thiệp. Sự bất lực trước nỗi đau của sản phụ đã thôi thúc chị đi tìm lời giải ở những chân trời xa hơn.

Năm 2014, khi tham dự Hội nghị Y học bào thai thế giới tại Pháp, TS.BS Sim lần đầu tiếp cận những kỹ thuật can thiệp bào thai hiện đại - nơi các chuyên gia có thể phẫu thuật, điều trị bệnh lý cho thai nhi ngay trong bụng mẹ. Chị chia sẻ: “Tôi tin rằng nếu mình không bắt đầu, sẽ không có ai mở lối. Và nếu đã có phương pháp giúp cứu sống thai nhi ngay từ trong bụng mẹ, chúng ta không thể đứng ngoài”.

Năm 2017, khi còn công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chị được Sở y tế Hà Nội cử sang Pháp đào tạo bài bản về can thiệp bào thai theo chương trình hợp tác quốc tế giữa Cơ quan quản lý các Bệnh viện Công của Paris (AP-HP) và UBND TP. Hà Nội. Điểm đến của chị là Bệnh viện Necker - một trong những bệnh viện sản nhi hàng đầu châu Âu.

TS.BS Nguyễn Thị Sim được ví như người “mẹ” trao sự sống cho hàng nghìn em bé từ giai đoạn bào thai

Khi trở về nước, TS.BS Nguyễn Thị Sim cùng Ban lãnh đạo bệnh viện đã xây dựng phòng mổ chuyên biệt đạt tiêu chuẩn châu Âu, đầu tư trang thiết bị đồng bộ. Hai ca can thiệp bào thai đầu tiên được thực hiện thành công, những em bé được cứu sống và chào đời khỏe mạnh. Đó không chỉ là thành quả chuyên môn, mà còn là minh chứng cho sự dũng cảm của một người “mở đường”.

TS.BS Nguyễn Thị Sim trực tiếp thực hiện thành công hàng nghìn ca can thiệp bào thai phức tạp

TS.BS Nguyễn Thị Sim tiếp tục triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia về ứng dụng các kỹ thuật can thiệp bào thai. Suốt 6 năm, từ thăm khám, phẫu thuật đến theo dõi hậu can thiệp, từng ca bệnh đều được phân tích, tổng hợp dữ liệu, xây dựng quy trình kỹ thuật chi tiết. Năm 2024, ba quy trình can thiệp bào thai đầu tiên do chị biên soạn đã được Bộ Y tế phê duyệt.

Trung tâm Y học bào thai toàn diện tại PhenikaaMec

Hiện nay, trên cương vị Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm Y học bào thai tại Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), TS.BS Nguyễn Thị Sim tiếp tục mở rộng tầm nhìn phát triển Y học bào thai theo hướng toàn diện, liên chuyên khoa.

Trung tâm Y học bào thai tại Bệnh viện Đại học Phenikaa ra đời ngày 22/11/2024. Trung tâm được đầu tư đồng bộ từ đội ngũ chuyên gia đến trang thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới. Ngoài 3 kỹ thuật đã được phê duyệt, Bộ Y tế tiếp tục cho phép bệnh viện triển khai thí điểm thêm 8 kỹ thuật can thiệp bào thai mới, mở ra hy vọng cho các thai nhi bị thiếu máu, thiểu ối nặng, tràn dịch màng phổi, màng bụng,…

TS.BS Nguyễn Thị Sim cùng gia đình sản phụ T.N mang tam thai tự nhiên sau khi được bác sĩ trực tiếp tư vấn điều trị hiếm muộn do AMH thấp và theo dõi giữ thai tuần 35 chào đời mạnh khỏe

Theo TS.BS Nguyễn Thị Sim, Y học bào thai không chỉ là sản khoa thuần túy mà là sự kết hợp đa ngành: Sản, Di truyền, Sơ sinh, Huyết học, Ngoại khoa, Nhi khoa…, vì vậy cần có chiến lược liên kết hệ thống, đầu tư đồng bộ và đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu. PhenikaaMec là bệnh viện đa chuyên khoa quốc tế, mang đến thế mạnh giúp đảm bảo theo dõi trước sinh - trong sinh - sau sinh để tất cả các em bé đều chào đời khỏe mạnh.

TS.BS Nguyễn Thị Sim cùng GS. Mark Steven Sklansky - chuyên gia tim thai hàng đầu thế giới trong Hội thảo siêu âm tim thai 2025

TS.BS Nguyễn Thị Sim là người đặt nền móng cho mô hình thai sản trọn gói toàn diện tại Bệnh viện Đại học Phenikaa - nơi mẹ và bé được nâng niu trọn vẹn. Với chị, bảo vệ sự sống ngay từ trong bụng mẹ cũng chính là góp phần nuôi dưỡng những thế hệ khỏe mạnh cho tương lai của đất nước.

