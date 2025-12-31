Ngày 31/12, Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa thực hiện thành công ca can thiệp thông tim bào thai cho thai nhi mắc hẹp van động mạch phổi nặng. Theo đó, thai phụ N.T.T.T (26 tuổi, ngụ TPHCM) mang thai lần hai. Trong quá trình chị T. khám thai định kỳ 3 tháng đầu không ghi nhận bất thường, xét nghiệm sàng lọc trước sinh NIPT cho kết quả nguy cơ thấp.

Tuy nhiên, đến tuần thai 22-24, qua siêu âm tim thai chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện thai nhi mắc hẹp van động mạch phổi nặng kèm hở van ba lá. Thai phụ được chuyển đến theo dõi và hội chẩn tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1. Kết quả chọc ối phân tích nhiễm sắc thể cho thấy bình thường, tạo cơ sở quan trọng cho việc cân nhắc can thiệp.

Sau phẫu thuật, thai phụ T. và thai nhi sức khỏe ổn định. Ảnh: Phước Sáng

Đến tuần thai thứ 29, tình trạng bệnh lý có xu hướng tiến triển xấu với biểu hiện thiểu sản thất phải tăng dần. Nếu không can thiệp kịp thời, thai nhi có nguy cơ cao diễn tiến thành tim một thất sau sinh - dạng tim bẩm sinh phức tạp với tiên lượng nặng.

Ngày 29/12, hội đồng hội chẩn liên viện họp và đưa ra chẩn đoán xác định: Hẹp van động mạch phổi nặng diễn tiến teo van động mạch phổi. Các bác sĩ thống nhất chỉ định can thiệp thông tim nong van động mạch phổi bào thai xuyên tử cung khẩn cấp.

Đến sáng 30/12, ê-kíp hơn 25 bác sĩ chuyên khoa Sản - Can thiệp bào thai - Tim mạch can thiệp đã hoàn thành ca phẫu thuật trong hơn 30 phút. Khoảng thời gian này nhanh hơn đáng kể so với các ca trước đây thường kéo dài từ 2-4 giờ.

Tại thời điểm can thiệp, thai nhi ở tư thế ngôi đầu, nghiêng trái, bánh nhau mặt trước, làm gia tăng mức độ khó của thủ thuật. Đặc biệt, cánh tay thai nhi vắt ngang trước ngực, che khuất đường vào buồng tim. Ê-kíp đã linh hoạt thực hiện thủ thuật hỗ trợ để di chuyển chi thai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận vị trí can thiệp.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện phẫu thuật thông tim thai cho thai nhi. Ảnh: BVCC

Quá trình xuyên kim qua thành bụng mẹ - tử cung - lồng ngực thai nhi và bơm bóng nong van động mạch phổi được thực hiện thuận lợi. Ca can thiệp thành công ngay lần xuyên kim đầu tiên, đảm bảo chính xác về kỹ thuật, hạn chế tối đa thời gian và nguy cơ cho cả mẹ và thai nhi.

Theo các bác sĩ, can thiệp thông tim bào thai trong trường hợp này nhằm cải thiện dòng máu qua van động mạch phổi, tạo điều kiện cho thất phải tiếp tục phát triển trong thời gian còn lại của thai kỳ. Qua đó, tăng cơ hội bảo tồn chiến lược tim hai thất hoặc 1,5 thất sau sinh, tránh cho trẻ phải đi theo lộ trình điều trị tim một thất phức tạp và kéo dài.

BS.CKII Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, đây là ca can thiệp thông tim bào thai thứ 12 của bệnh viện nhưng là ca đầu tiên sau khi hoàn thành thủ tục cấp phép của Bộ Y tế.

Trước đó, Bệnh viện Từ Dũ đã thực hiện thành công nhiều ca thông tim bào thai cho thai nhi. Song, bệnh viện cần phải hoàn thiện hồ sơ để trình Bộ Y tế xem xét công nhận kỹ thuật “thông tim can thiệp trong bào thai”. Vừa qua, Bộ Y tế đã có quyết định chính thức công nhận kỹ thuật “thông tim can thiệp trong bào thai” tại Việt Nam và ban hành danh mục kỹ thuật đối với lĩnh vực can thiệp tim bào thai đối với Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1.

"Về chi phí phẫu thuật, sau khi Bộ Y tế thông qua, mỗi ca phẫu thuật được tính phù hợp với khả năng chi trả của người Việt Nam và được BHYT hỗ trợ chi trả theo quy định. Chi phí sẽ cao hơn so với ca phẫu thuật thông thường ở người trưởng thành nhưng vẫn đảm bảo ai cũng có thể tiếp cận kỹ thuật tiên tiến này theo quy định của BHYT", bác sĩ Hải nhấn mạnh.

BS.CKII Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ chia sẻ. Ảnh: Phước Sáng

Hiện tại, thai phụ sẽ được theo dõi chặt chẽ trong suốt quá trình sau phẫu thuật. Tùy theo sức khỏe của thai phụ và thai nhi, các bác sĩ sẽ có những phương pháp chăm sóc và hình thức sinh nở phù hợp.

Các chuyên gia khuyến cáo, thời gian vàng để phát hiện bất thường ở thai nhi (đặc biệt là về tim) là trong 3 tháng đầu thai kỳ, khi có thể chẩn đoán hình ảnh về thai nhi. Thai phụ cần khám thai định kỳ và thực hiện siêu âm tim thai chuyên sâu khi có chỉ định.