Ngày 27/6, Koreaboo đưa tin thành viên Gong Yu Bin của nhóm nhạc tripleS bất ngờ gục ngã trên sân khấu khi biểu diễn tại sự kiện MyK FESTA 2026.

Theo các đoạn video do khán giả ghi lại, nữ ca sĩ đột ngột ngã quỵ giữa phần trình diễn. Các thành viên trong nhóm lập tức chạy đến kiểm tra tình trạng của cô. Ít phút sau, một nhân viên đã bế Gong Yu Bin rời sân khấu để đưa đi cấp cứu trong sự lo lắng của người hâm mộ.

Nữ ca sĩ ngất xỉu trên sân khấu.

Sau sự cố, công ty quản lý MODHAUS cho biết Gong Yu Bin đã được đưa đến trung tâm y tế tại địa điểm tổ chức và được đội ngũ y bác sĩ chăm sóc kịp thời. Theo khuyến nghị của bác sĩ, nữ ca sĩ hiện tạm dừng mọi hoạt động để nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe.

Công ty nhấn mạnh sức khỏe của Gong Yu Bin là ưu tiên hàng đầu, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình trạng của cô và hỗ trợ để nữ thần tượng sớm trở lại.

MODHAUS cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì sự cố ngoài ý muốn, đồng thời cảm ơn những lời động viên và sự thông cảm mà khán giả đã dành cho Gong Yu Bin.

Đáng chú ý, vào đầu tháng, thành viên Hứa Niệm Từ cũng khiến người hâm mộ lo lắng khi bất ngờ kiệt sức trong quá trình ghi hình chương trình Music Bank của KBS. Theo những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nữ ca sĩ được nhân viên cõng rời trường quay trong tình trạng gần như không còn sức lực.

Gong Yu Bin.

Gong Yu Bin sinh năm 2005, là thành viên người Hàn Quốc của nhóm nhạc nữ tripleS. Cô được giới thiệu với công chúng thông qua dự án mở rộng đội hình của nhóm trước khi chính thức ra mắt.

Sau khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, đông đảo người hâm mộ đã gửi lời chúc Gong Yu Bin sớm bình phục.

Việc 2 thành viên liên tiếp gặp vấn đề về sức khỏe cũng làm dấy lên lo ngại về cường độ hoạt động của nhóm, đồng thời nhiều khán giả kêu gọi công ty quản lý quan tâm hơn đến thể trạng của các nghệ sĩ.