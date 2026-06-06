Ngày 6/6, Sinchew đưa tin Hứa Niệm Từ đã gặp vấn đề sức khỏe khi tham gia ghi hình chương trình Music Bank của KBS.

Theo những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nữ ca sĩ được nhân viên cõng ra khỏi trường quay trong tình trạng nhắm mắt và không còn sức lực. Một nhân viên khác liên tục dùng quạt cầm tay để giúp cô hạ nhiệt trước khi được đưa lên xe chuyển đến bệnh viện.

Nữ ca sĩ được nhân viên cõng ra khỏi trường quay.

Công ty quản lý Modhaus sau đó phát đi thông báo cho biết Hứa Niệm Từ bị suy kiệt do lịch trình dày đặc và cường độ hoạt động cao trong thời gian gần đây. Sau khi được kiểm tra và điều trị tại bệnh viện, tình trạng của cô đã cải thiện đáng kể.

Phía công ty cho biết sẽ để nữ ca sĩ nghỉ ngơi đầy đủ theo khuyến cáo của đội ngũ y tế và tiếp tục theo dõi sức khỏe trong thời gian tới. Đáng chú ý, sau khi hoàn tất điều trị, Hứa Niệm Từ đã quay trở lại đài truyền hình để tham gia các hoạt động còn lại cùng nhóm tripleS. Trước đó, nhóm liên tục xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc và sự kiện quảng bá với lịch trình được đánh giá là khá dày đặc.

Hứa Niệm Từ mang 2 dòng máu Đài Loan và Việt Nam.

Sự việc khiến nhiều người hâm mộ bày tỏ lo lắng, đồng thời kêu gọi công ty sắp xếp thêm thời gian nghỉ ngơi cho nữ ca sĩ để tránh tình trạng tương tự tái diễn.

Hứa Niệm Từ sinh năm 2003 mang 2 dòng máu Trung Quốc và Việt Nam. Cô từng tham gia chương trình sống còn Girls Planet 999 và được yêu mến nhờ ngoại hình trong trẻo cùng khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt.