Ngày 9/11, trong lúc trình diễn ca khúc Bubble Pop! tại sự kiện Waterbomb 2025 ở Macau (Trung Quốc), nữ ca sĩ Hàn Quốc HyunA (33 tuổi) bất ngờ ngất xỉu trên sân khấu và được nhân viên an ninh đưa xuống trong tình trạng choáng váng, khiến khán giả vô cùng hoảng hốt.

Khoảnh khắc nữ ca sĩ ngất xỉu:

Sự cố này khiến nhiều người lo lắng bởi HyunA đang trong quá trình giảm cân nghiêm ngặt. Trên trang cá nhân hồi tháng 10, cô từng chia sẻ việc tự nhắc nhở bản thân ăn uống hợp lý và kiên trì giảm cân. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ đã giảm 10kg, đạt mốc cân nặng 49kg, đồng thời nhấn mạnh hành trình giữ dáng vẫn còn nhiều thử thách.

HyunA sinh năm 1992, là ca sĩ, nhạc sĩ, rapper và người mẫu nổi tiếng Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp với Wonder Girls năm 2007, sau đó gia nhập 4Minute vào năm 2009. Năm 2010, HyunA phát triển sự nghiệp solo, nhanh chóng trở thành biểu tượng gợi cảm của K-pop với các hit như Bubble Pop!, Trouble Maker, Red và Babe.

HyunA được xem là biểu tượng gợi cảm của K-pop.

Năm 2018, cô chấm dứt hợp đồng với Cube Entertainment và gia nhập P Nation của Psy vào 2019, phát hành đĩa đơn kỹ thuật số Flower Shower cùng nhiều mini album thành công.

Đầu tháng 10/2024, HyunA tổ chức hôn lễ riêng tư với nam ca sĩ Yong Jun Hyung tại Seoul (Hàn Quốc).