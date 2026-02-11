Nhóm nhạc thần tượng Nhật Bản Planck Stars đang gây sốc khi mặc đồ bơi biểu diễn dưới cái lạnh khắc nghiệt tại Lễ hội Tuyết Sapporo ở Hokkaido (Nhật Bản).

Cụ thể, khi đang thể hiện ca khúc Ufoufo, các thành viên bất ngờ cởi bỏ áo khoác, để lộ trang phục thiếu vải bên trong như quần ngắn, áo ba lỗ. Thành viên Anaru Rairai đặc biệt gây chú ý khi mặc đồ bơi, vừa cầm cây kem vừa nhảy sôi động.

Những hình ảnh, video về buổi diễn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về sự phù hợp của tiết mục, sức khoẻ của các thành viên.

Thành viên Anaru Rairai (bên trái) mặc đồ bơi khi diễn dưới tuyết.

Nhóm nhạc Planck Stars tại lễ hội.

Video: X/chiluxion

Một bộ phận người hâm mộ dành lời khen cho sức chịu đựng, sự chuyên nghiệp của các nữ thần tượng, đúng với phong cách nổi loạn thường thấy của nhóm nhạc này. Tuy nhiên, số đông khán giả chỉ trích công ty quản lý lẫn ban tổ chức lễ hội ngược đãi nghệ sĩ, khi sắp xếp một tiết mục không phù hợp với điều kiện thời tiết.

Trước những phản ứng tiêu cực, đại diện công ty quản lý của Planck Stars khẳng định các thành viên tự nguyện, kiên quyết mặc trang phục mùa hè để biểu diễn. Đây là "món quà bất ngờ" nhóm muốn tặng người hâm mộ nên không thông báo trước cho ban tổ chức.

Phía công ty xin lỗi vì gây ra sự tiêu cực, cam kết sẽ yêu cầu các nghệ sĩ mặc trang phục phù hợp, ưu tiên bảo vệ sức khỏe trong tương lai.

Planck Stars được thành lập từ năm 2018 với 7 thành viên, tự nhận là "tập hợp những đứa trẻ nghịch ngợm, tự do". Nhóm được biết đến với phong cách phóng khoáng, nổi loạn, âm nhạc pha trộn giữa Rock và EDM.

Anaru Rairai.

Ảnh, video: Tư liệu