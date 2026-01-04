Ngày 4/1, tờ PEOPLE đưa tin nữ diễn viên Evangeline Lilly bị chấn thương não sau khi ngất xỉu và đập mặt vào một tảng đá tại bãi biển. Sự việc khiến cô bị chấn động não nghiêm trọng kèm theo nhiều vết rách ở vùng mặt.

Nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh cho thấy nhiều vết rách ở vùng mặt cùng một chiếc răng bị gãy.

Trong video đăng trên Instagram ngày 2/1, Evangeline cập nhật tình trạng sức khỏe và tiết lộ kết quả chụp não với nhiều dấu hiệu đáng lo ngại. “Tôi bước sang năm mới với thông tin không mấy tích cực về chấn động não của mình”, cô chia sẻ.

Theo nữ diễn viên, kết quả kiểm tra cho thấy phần lớn các vùng não hoạt động ở mức suy giảm. Evangeline cho biết cô đang điều trị và làm việc với các bác sĩ để tìm hướng phục hồi phù hợp dù thừa nhận quá trình này không dễ dàng. Sau tai nạn, sự suy giảm nhận thức khiến cô phải chậm lại và tập trung vào việc nghỉ ngơi, hồi phục.

Ngay sau khi chia sẻ tình trạng sức khỏe, Evangeline nhận được nhiều lời động viên từ đồng nghiệp và người hâm mộ.

Nhan sắc quyến rũ của Evangeline trong phim "Lost" (Mất tích).

Evangeline Lilly sinh năm 1979, là diễn viên và nhà văn người Canada. Cô được khán giả toàn cầu biết đến qua vai Kate Austen trong loạt phim truyền hình đình đám Lost (Mất tích). Ngoài ra, Evangeline còn tham gia nhiều dự án điện ảnh nổi bật như: The Hurt Locker, Real Steel, Wasp và loạt phim The Hobbit.

Evangeline trong cuộc phỏng vấn năm 2010: