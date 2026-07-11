Thành tích này là cột mốc đáng nhớ đối với nữ ca sĩ trẻ vừa tốt nghiệp loại Xuất sắc chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời là kết quả của nhiều năm kiên trì theo đuổi dòng nhạc thính phòng.

Chia sẻ với VietNamNet sau khi giành Cúp Vàng tại Asia Art Festival lần thứ 13, nghệ sĩ Chế Thục Anh bày tỏ xúc động khi tên mình được xướng lên ở hạng mục cao nhất. Theo Thục Anh, giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực cá nhân mà còn là món quà ý nghĩa dành tặng gia đình, thầy cô và những người luôn đồng hành, động viên cô trên hành trình nghệ thuật.

“Tôi đã trải qua một chặng đường dài với nhiều giờ luyện tập, những áp lực, thử thách. Vì thế, khi nhận Cúp Vàng, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là lòng biết ơn. Tôi biết rằng thành công hôm nay được tạo nên từ tình yêu âm nhạc, sự kiên trì của bản thân và đặc biệt là sự dìu dắt tận tâm của cô giáo - TS. NSƯT Phương Nga cũng như sự động viên của gia đình, người thân”, Chế Thục Anh chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ cho biết giải thưởng quốc tế là dấu mốc quan trọng nhưng cũng là sự khởi đầu cho một hành trình mới. Trong thời gian tới, cô sẽ tiếp tục học lên bậc Thạc sĩ, trau dồi chuyên môn và theo đuổi mục tiêu trở thành một giảng viên - nghệ sĩ, vừa cống hiến cho nghệ thuật biểu diễn, vừa góp phần truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu âm nhạc đến các thế hệ trẻ.

Chế Thục Anh và cô giáo - TS. NSƯT Nguyễn Thị Phương Nga.

Đến với The 13th Asia Art Festival – AAF, Thục Anh lựa chọn trình diễn tác phẩm Volta la terrea trích vở opera Un ballo in maschera (Mặt nạ) của nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi. Ngay khi biết thông tin về cuộc thi, nữ nghệ sĩ dành khoảng hai tháng để chuẩn bị, từ việc rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc, nghiên cứu và xử lý tác phẩm đến trau dồi tâm lý, phong thái biểu diễn.

Theo Chế Thục Anh, thử thách lớn nhất không nằm ở chuyên môn mà là tâm lý khi lần đầu tham gia một sân chơi nghệ thuật quốc tế với sự góp mặt của thí sinh đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, TS. NSƯT Nguyễn Thị Phương Nga dành nhiều thời gian chỉnh sửa từng chi tiết về kỹ thuật, cách xử lý tác phẩm và biểu cảm sân khấu. Bên cạnh đó, TS. NSƯT Trịnh Minh Trang luôn đồng hành trong các buổi tập cùng piano để hoàn thiện phần trình diễn.

Theo TS. NSƯT Phương Nga, Chế Thục Anh là một học trò chăm ngoan, giàu đam mê và luôn có tinh thần cầu thị, ham học hỏi. “Tôi tin với tài năng, sự nghiêm túc và tinh thần cầu tiến, Chế Thục Anh sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật mà em đã lựa chọn” - TS. NSƯT Phương Nga bày tỏ.

Nghệ sĩ trẻ Chế Thục Anh.

Sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ đều làm kinh doanh nhưng ngay từ nhỏ Chế Thục Anh đã bộc lộ niềm yêu thích và năng khiếu ca hát. Cuối năm lớp 6, Chế Thục Anh bắt đầu theo học thanh nhạc với TS. NSƯT Nguyễn Thị Phương Nga. Năm 2018, Thục Anh thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

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