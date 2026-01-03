“Vũ trụ nghệ thuật” trị giá 760 tỷ đồng của Thái Y Lâm tại Taipei Dome

Thái Y Lâm khép lại năm 2025 bằng chuỗi concert Pleasure tổ chức trong 3 đêm liên tiếp 30 - 31/12/2025 và 1/1/2026 tại Taipei Dome. Theo truyền thông Đài Loan, tổng chi phí sản xuất chương trình lên tới 28,6 triệu USD (khoảng 760 tỷ đồng).

Pleasure được xây dựng như một “vũ trụ nghệ thuật” gồm 5 chương: The Girl in the Garden - Exodus, Pleasure Echoes Pain, Surrender the Fool, Before the Truth và The Garden of Her Own. Xuyên suốt chương trình là 6 không gian giả tưởng mang màu sắc điện ảnh, kết hợp sân khấu đa tầng, hệ thống LED, ánh sáng và kỹ xảo đạt chuẩn quốc tế.

Thái Y Lâm là giám đốc sáng tạo cho những sân khấu trong concert "Pleasure". Ảnh: Vogue

Nữ ca sĩ "cưỡi" mô hình rắn dài 30m trên sâu khấu:

Điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện của hơn 20 mô hình sinh vật kích thước lớn như bò tót, rắn, kỳ lân, hươu cao cổ… tạo nên trải nghiệm thị giác khác biệt tại Taipei Dome.

Về tạo hình, nữ ca sĩ hợp tác cùng 6 stylist quốc tế, sử dụng 7 trang phục chính mang tính ý niệm, tương ứng với từng chương truyện. Tổng số trang phục dành cho Thái Y Lâm, vũ công và ban nhạc lên tới gần 200 bộ trong suốt đêm diễn. Trong hơn 150 phút biểu diễn, Thái Y Lâm trình diễn hơn 30 ca khúc hát live, kết hợp vũ đạo cường độ cao cùng 36 vũ công và 12 nhạc công quốc tế.

Concert Pleasure đánh dấu một cột mốc cho thấy Thái Y Lâm vẫn giữ phong độ cao ở năm thứ 27 theo đuổi âm nhạc.

Từ “nữ thần tuổi teen” đến biểu tượng sáng tạo của làng nhạc Hoa ngữ

Vẻ đẹp trong trẻo, cuốn hút của Thái Y Lâm khi mới ra mắt. Ảnh: Sưu tầm

Thái Y Lâm sinh năm 1980, gia nhập làng giải trí năm 1998 sau khi giành chiến thắng trong một cuộc thi ca hát do MTV Đài Loan tổ chức khi còn là học sinh trung học. Album đầu tay Jolin 1019 nhanh chóng đưa cô trở thành gương mặt nổi bật của dòng nhạc trẻ, được công chúng Đài Loan và thị trường Hoa ngữ đón nhận rộng rãi. Với ngoại hình sáng và giọng hát trong trẻo, Thái Y Lâm sớm sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Tuy nhiên, thành công sớm cũng kéo theo nhiều định kiến. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Thái Y Lâm thường bị đánh giá là ca sĩ thị trường, thiếu đột phá nghệ thuật. Thay vì né tránh, cô từng bước thay đổi bằng việc chủ động tham gia sâu hơn vào quá trình sản xuất âm nhạc.

Thái Y Lâm không ngừng biến hóa trong hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Sưu tầm

Album Magic (2003) hợp tác cùng Châu Kiệt Luân đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Thái Y Lâm bắt đầu định hình phong cách riêng, kết hợp yếu tố đại chúng với tinh thần hiện đại. Đến Dancing Diva (2006), cô tạo dấu ấn mạnh mẽ khi theo đuổi con đường trình diễn kết hợp vũ đạo cường độ cao. Sự đầu tư nghiêm túc này giúp Thái Y Lâm giành giải Nữ ca sĩ Quan thoại xuất sắc tại Golden Melody Awards 2007.

Hơn 25 năm sự nghiệp, mỗi giai đoạn âm nhạc của Thái Y Lâm đều gắn liền với thử nghiệm, đổi mới và tư duy trình diễn mang tính ý niệm.

Đời sống kín tiếng và lựa chọn độc lập ở tuổi 46

Nhan sắc trẻ trung của nữ ca sĩ ở tuổi 46. Ảnh: IGNV

Trái ngược với hình ảnh mạnh mẽ trên sân khấu, đời sống cá nhân của Thái Y Lâm khá kín tiếng. Cô nhiều lần chia sẻ về những giai đoạn cô đơn kéo dài, đặc biệt khi phải đối mặt với áp lực công việc, ngoại hình và các chuẩn mực khắt khe của ngành giải trí.

Trong chuyện tình cảm, Thái Y Lâm hiếm khi lên tiếng. Mối quan hệ từng được nhắc đến nhiều nhất là với Châu Kiệt Luân vào đầu những năm 2000, song cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận. Năm 2012, nữ ca sĩ công khai hẹn hò người mẫu Cẩm Vinh sau khi hợp tác trong một MV. Mối quan hệ này kéo dài khoảng 6 năm trước khi kết thúc trong im lặng.

Những năm gần đây, truyền thông Hoa ngữ nhiều lần đưa tin Thái Y Lâm tái hợp với diễn viên Bành Vu Yến. Trước đó, hai nghệ sĩ từng vướng nghi vấn hẹn hò trong giai đoạn 2006 - 2009 nhưng đều lựa chọn giữ im lặng trước các thông tin lan truyền.

Thái Y Lâm chọn cuộc sống độc thân ở tuổi 46. Ảnh: IGNV

Ở tuổi 46, Thái Y Lâm vẫn độc thân và thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng hôn nhân không phải thước đo thành công của phụ nữ.