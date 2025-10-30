Nguyễn Hùng hát "Còn gì đẹp hơn":

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Hạ Long 2025 - Hào khí Di sản, Bừng sáng tương lai tôn vinh hành trình 62 năm hình thành và phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Chương trình dài 120 phút với các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ cùng các công nghệ trình diễn hiện đại, hệ thống âm thanh K2 và công nghệ chiếu sáng laser, 3D mapping.

Các tiết mục hát về thợ mỏ mở màn cho Hạ Long concert 2025.

Hạ Long Concert 2025 có chủ đề "Khát vọng – Gốc rễ – Đổi mới – Vươn cao" gồm 3 chương xuyên suốt với các ca khúc về vùng mỏ như: Liên khúc Giặc đến nhà ta đánh - Bám biển quê hương, Cờ Đảng bay trên núi Bài Thơ, Tôi là người thợ mỏ được thể hiện qua giọng ca ấn tượng của Đăng Dương, Đông Hùng và Tùng Dương.

Cùng với đó là các tiết mục Hò vươn mình, Mùa gió thổi trên mái nhà, Vinh quang đang chờ ta do ca sĩ Võ Hạ Trâm thể hiện. Hàng loạt các ca khúc nổi tiếng được công chúng yêu thích được tái hiện trọn vẹn trên sân khấu của Hạ Long Concert 2025 như: Phép màu, Còn gì đẹp hơn, Nơi Pháo hoa rực rỡ, Mùa hè tuyệt vời, Tôi là một ngôi sao, Việt Nam tươi đẹp do Nguyễn Hùng phim Mưa đỏ, Bảo Anh, Noo Phước Thịnh thể hiện...

Ca sĩ Tùng Dương.

Đức Phúc khiến khán giả vỡ oà khi mang tới ca khúc Phù Đổng Thiên Vương giúp mình giành danh hiệu Quán quân Intervision tại Nga 1 tháng trước. Một lần nữa nam ca sĩ tái hiện lại khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp trên sân khấu tại xứ sở Bạch Dương. "Có một điều Phúc luôn tự hào, đó là thế hệ trẻ dù ở thời đại nào cũng luôn có tinh thần của Thánh Gióng, luôn dám ước mơ, dám bứt phá và dám vươn mình thật cao", Đức Phúc chia sẻ.

Đặc biệt, divo Tùng Dương xuất hiện cuối chương trình và làm bùng nổ sân khấu với 2 khúc Ai về quê hương tôi Quảng Ninh và Viết tiếp câu chuyện hoà bình.

Nguyễn Hùng "Mưa đỏ" được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả khi thể hiện ca khúc "Còn gì đẹp hơn".

Với sự tham gia của 30.000 khán giả, bầu không khí tại Quảng trường 30/10 trở nên nóng hơn bao giờ hết. Nóng bởi tình yêu quê hương, đất nước trào dâng, bởi khí thế tuổi trẻ sôi động, bởi tinh thần bất khuất vươn lên mạnh mẽ… Tất cả hòa quyện để mang đến những trải nghiệm có một không hai. Chương trình kết lại bằng màn bắn pháo hoa tầm cao, đọng lại những dư vị không thể quên trong lòng khán giả, đó là: tình yêu quê hương đất nước, tự hào dân tộc và ý chí mạnh mẽ vươn lên để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Hơn 30 nghìn chỗ tại concert chật kín khán giả tới tham dự.