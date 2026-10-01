Chủ hộ kinh doanh thẩm mỹ Kim Tuyến bị khởi tố về hành vi lừa dối khách hàng. Cơ quan công an xác định người này không phải bác sĩ nhưng vẫn cung cấp nhiều dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn.

Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nông Thị Tuyến (SN 1989, trú phường Thục Phán) về hành vi lừa dối khách hàng.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với Nông Thị Tuyến. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 6/9, lực lượng chức năng phát hiện Hộ kinh doanh thẩm mỹ Kim Tuyến tại tổ dân phố Hợp Giang, phường Thục Phán, do Nông Thị Tuyến làm chủ, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo kết quả điều tra, cơ sở đăng ký ngành nghề hoạt động y tế khác, gồm phun, xăm, chăm sóc sắc đẹp.

Tuy nhiên, từ khoảng tháng 12/2023 đến nay, Tuyến tổ chức cung cấp nhiều dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như tiêm filler, botox, nâng cấu trúc các bộ phận cơ thể bằng sụn mũi, sụn cằm, sụn rãnh mũi.

Cơ quan công an xác định Tuyến không phải bác sĩ, không được đào tạo và không có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại đây cũng không bảo đảm điều kiện để thực hiện các dịch vụ y tế xâm lấn.

Để thu hút khách hàng, Tuyến sử dụng tài khoản Facebook “Kim Tuyến” đăng các bài viết, video giới thiệu dịch vụ thẩm mỹ.

Theo cơ quan điều tra, Tuyến còn sử dụng hình ảnh, video của khách hàng trước và sau khi làm đẹp tại nơi khác, sau đó cắt ghép, chỉnh sửa để tạo lòng tin, thu hút khách hàng đến cơ sở.

Đối với filler và botox, Tuyến tư vấn với khách hàng đây là hàng chính hãng, có nguồn gốc từ Hàn Quốc và nước ngoài.

Tuy nhiên, cơ quan công an xác định các sản phẩm này không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không có giấy phép lưu hành của Bộ Y tế.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định.