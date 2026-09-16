Ngày 16/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Dung (39 tuổi, trú phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang) về tội Trốn thuế.

Trước đó, vào ngày 10/9, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời khám xét nơi ở của Vũ Thị Dung để phục vụ điều tra.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, năm 2023, Dung thành lập Công ty TNHH Một thành viên Explore Ha Giang, hoạt động trong lĩnh vực tổ chức du lịch lữ hành quốc tế và Dung trực tiếp làm giám đốc, quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Theo cơ quan điều tra, từ khi thành lập, Công ty Explore Ha Giang không kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng.

Vũ Thị Dung bị điều tra về tội Trốn thuế theo khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra đang xác minh số tiền thuế bị trốn, vai trò của bị can cùng các cá nhân, tổ chức liên quan.