Ngày 24/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đào Quang Duy (SN 1985, ở Hà Nội) mức án 16 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Theo cáo buộc, Công ty CP mỹ phẩm V. (Công ty V.) do bà Vũ Thị Thùy L. làm Chủ tịch HĐQT đã tuyển dụng bị cáo Đào Quang Duy với chức danh chuyên môn là kế toán tổng hợp. Quá trình làm việc, Duy trực tiếp theo dõi việc thu chi, quản ý tài khoản ngân hàng của công ty. Do công ty mới thành lập nên bà L. đã tin tưởng giao cho Duy thực hiện các công việc về kế toán và quản lý tài khoản cá nhân số của bà L.

Bị cáo tại tòa

Lợi dụng vị trí công tác, từ tháng 1/2021- 3/2022, Duy đã tham ô tài sản của Công ty V. bằng thủ đoạn lập khống chứng từ, sử dụng một đề xuất để làm lệnh chuyển tiền nhiều lần từ tài khoản công ty hoặc tài khoản của bà Vũ Thị Thùy L. vào tài khoản cá nhân của bị cáo.

Cụ thể, khoảng tháng 4/2021, Duy đề xuất và được nữ chủ tịch HĐQT đồng ý về việc bị cáo lập khống chứng từ chi tiền làm thêm ngoài giờ cho công nhân viên và dùng số tiền này trả lương tháng 4/2021 cho bà L. và giám đốc vận hành.

Theo đề xuất của Duy, việc này nhằm mục đích để không phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho giám đốc điều hành và bà L. từ tài khoản chi trả của công ty. Số tiền trả lương còn thừa sẽ được chi trả cho các hoạt động của công ty.

Tháng 4/2021, Duy lập 7 bảng thanh toán tiền làm thêm giờ với tổng số tiền hơn 117 triệu đồng. Sau khi giám đốc điều hành ký duyệt vào các bảng thanh toán trên, Duy lập lệnh chuyển khoản số tiền trên từ tài khoản của công ty đến tài khoản của bị cáo. Từ tài khoản cá nhân, Duy chuyển 96 triệu đồng đến tài khoản của bà L. và giám đốc điều hành, còn hơn 20 triệu, bị cáo giữ lại chi tiêu cá nhân.

Đến đầu tháng 5/2021, Duy đề xuất hỗ trợ tiền đồng phục cho nhân viên bằng tiền mặt với mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/người đã ký hợp đồng và 2,5 triệu đồng/người đang trong thời gian thử việc. Ngày 10/5/2021, bà Chủ tịch HĐQT ký quyết định và danh sách nhân viên về việc hỗ trợ tiền đồng phục cho cán bộ công nhân viên công ty năm 2021 với tổng mức hỗ trợ là 225 triệu đồng.

Theo kế hoạch duyệt chi, Duy lập lệnh chuyển 225 triệu đồng từ tài khoản công ty đến tài khoản cá nhân bị cáo. Tuy nhiên, sau đó Duy không chi cho việc mua đồng phục mà sử dụng cá nhân hết số tiền trên.

Tương tự, Duy đề xuất nộp tiền thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên công ty, sau khi được bà L. đồng ý, bị cáo lập lệnh chuyển khoản hơn 12 triệu đồng từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân, để rồi sau đó không nộp thuế mà dùng tiền đó chi tiêu cá nhân hết.

Với thủ đoạn tương tự, Duy đã chiếm đoạt hơn 607 triệu đồng của Công ty V., sau đó sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Cáo trạng xác định, bị cáo đã khắc phục được hơn 121 triệu đồng cho công ty. Công ty V. yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 486 triệu đồng còn lại.

Theo lời khai của Duy, bị cáo lợi dụng việc công ty và bà L. buông lỏng quản lý để thực hiện các lệnh chuyển tiền theo phê duyệt của ban giám đốc, sau đó không sử dụng tiền đúng mục đích mà dùng chiếm đoạt hết.

Bị cáo thừa nhận đã tham ô, chiếm đoạt của Công ty V. tổng số tiền là hơn 1 tỷ đồng và sử dụng chi tiêu cá nhân hết số tiền này.

Đối với số tiền hơn 442 triệu đồng mà bị cáo thừa nhận lập khống chứng từ để chiếm đoạt tiền của công ty, bà L. xin tự giải quyết dân sự nên cơ quan điều tra không xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Duy về số tiền này.