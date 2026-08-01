Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) vừa cứu sống một nữ công nhân bị đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng sau cú rơi xuống hố thang máy tại công trường xây dựng.

Bệnh nhân là bà T. (66 tuổi), được đưa vào viện cấp cứu sáng 1/8 trong tình trạng sốc giảm thể tích nguy kịch. Trong quá trình lao động, bà rơi từ tầng 3 xuống đất qua hố thang máy.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị gãy gần chục xương sườn hai bên, dập phổi, gãy xương hàm dưới, gãy trật khớp vai - cánh tay trái, gãy xương chậu cùng nhiều tổn thương phối hợp.

Các y bác sĩ chạy đua cứu bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Đáng lo ngại nhất là tình trạng bầm dập và chảy máu động mạch chậu trong. Đây là nguồn chảy máu nằm sâu trong tiểu khung, khó phát hiện nhưng có thể khiến người bệnh mất máu ồ ạt, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận bà T, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ và hội chẩn liên chuyên khoa để cấp cứu bệnh nhân.

Ca mổ kéo dài 160 phút với sự tham gia của ba chuyên khoa phẫu thuật cùng ê-kíp gây mê hồi sức. BSCKI Đỗ Văn Khuê Chính đã trực tiếp kiểm soát điểm chảy máu động mạch chậu, phối hợp cùng các phẫu thuật viên xử trí đồng thời nhiều tổn thương nặng, duy trì ổn định các chỉ số sinh tồn trong suốt quá trình phẫu thuật.

Nhờ sự phối hợp khẩn trương và chính xác của các ê-kíp, bà T. đã được cứu sống. Tối 1/8, người bệnh qua cơn nguy kịch, các dấu hiệu sinh tồn được bảo toàn và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực.