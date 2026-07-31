Bác sĩ Phạm Thị Hồng Vân, Viện nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam cho biết, nhiều bộ phận của cây phi lao (tên khoa học là Casuarina equisetifolia) như vỏ thân, cành non, lá và quả từ lâu đã được ứng dụng trong các bài thuốc dân gian.

Vỏ cây phi lao có vị chát, tính ôn nhẹ, quy vào các kinh liên quan đến chức năng thu liễm và cầm giữ. Nhờ chứa hàm lượng tanin tương đối cao cùng nhiều hợp chất thực vật quý, vỏ phi lao có tác dụng làm săn se niêm mạc, hỗ trợ chống viêm và giảm tiết dịch.

Cây phi lao được sử dụng nhiều trong các bài thuốc Đông y. Ảnh: Minh Phúc

“Đây chính là cơ sở lý luận giúp dược liệu này thường xuyên xuất hiện trong các bài thuốc Đông y trị tiêu chảy kéo dài, viêm loét niêm mạc hoặc các chứng xuất tiết ngoài da”, bác sĩ Vân nói.

Bên cạnh đó, phi lao cũng được ghi nhận có khả năng thanh nhiệt, giải độc ở mức độ nhất định, làm giảm phản ứng viêm và thúc đẩy quá trình hồi phục tổn thương.

Thời gian gần đây, trên các cộng đồng chia sẻ mẹo chăm sóc sức khỏe xuất hiện nhiều thông tin cho rằng cây phi lao có thể hỗ trợ điều trị các bệnh lý tuyến giáp, đặc biệt là bướu cổ và những biểu hiện liên quan đến rối loạn nội tiết. Điều này khiến không ít người bệnh quan tâm, săn tìm các bài thuốc dân gian từ loài cây này với kỳ vọng cải thiện tình trạng bệnh.

Tuy nhiên, bác sĩ Vân nhấn mạnh, hiện các nghiên cứu khoa học về tác dụng của cây phi lao đối với bệnh lý tuyến giáp còn khá hạn chế.

“Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy vỏ cây phi lao chứa tanin, flavonoid và các hợp chất chống oxy hóa có khả năng hỗ trợ chống viêm và bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy nào chứng minh cây phi lao có thể điều trị cường giáp, suy giáp, bướu giáp nhân hoặc ung thư tuyến giáp. Người bệnh cần thận trọng trước những thông tin quảng cáo quá mức về khả năng chữa bệnh của dược liệu này”, bác sĩ Vân nhấn mạnh.

Do đó, người bệnh tuyến giáp không nên tự ý sử dụng các bài thuốc truyền miệng mà chưa được thầy thuốc thăm khám và tư vấn. Đặc biệt, những trường hợp đang điều trị bằng thuốc hormone tuyến giáp hoặc thuốc kháng giáp cần thông báo cho bác sĩ về bất kỳ loại dược liệu nào đang sử dụng để tránh nguy cơ tương tác.

Theo bác sĩ Vân, phi lao không phù hợp với mọi đối tượng. Việc sử dụng kéo dài hoặc không đúng liều lượng có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa do hàm lượng tanin cao.