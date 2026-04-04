Xuất hiện tại tiệc hậu công chiếu phim The Drama ở New York, Zendaya thu hút sự chú ý khi diện váy dài màu xanh navy với phần thân trên xuyên thấu, khoe vòng eo săn chắc. Thiết kế hở lưng trở nên táo bạo hơn khi nữ diễn viên chọn mốt không mặc nội y, chỉ được che chắn bằng các chi tiết tua rua tinh tế.

Trước đó cùng ngày, Zendaya xuất hiện trên thảm đỏ với mẫu váy lông vũ xanh - đen nổi bật. Trang phục được tạo nên từ khoảng 65.000 sợi lông tơ với nhiều sắc độ xanh khác nhau, kết hợp trang sức đính đá sapphire tổng cộng 44 carat.

Cô đeo nhẫn vàng ở ngón áp út sau tin đồn bí mật kết hôn với bạn trai lâu năm Tom Holland. Zendaya từng lên tiếng phủ nhận các hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy cô và Tom Holland tổ chức đám cưới. Nữ diễn viên cho biết nhiều người, kể cả người thân, đã nhầm tưởng đó là sự thật.

Người đẹp gây chú ý với phong cách thời trang ấn tượng trong chuỗi hoạt động quảng bá phim mới.

Zendaya và Tom Holland được cho là công khai hẹn hò từ tháng 7/2021 sau khi bị paparazzi ghi lại khoảnh khắc hôn nhau trong xe tại Los Angeles.

Zendaya (tên đầy đủ Zendaya Maree Stoermer Coleman) sinh năm 1996 tại California, là diễn viên, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng Hollywood. Cô được biết đến từ series Shake It Up của Disney Channel, sau đó gây tiếng vang toàn cầu với vai MJ trong loạt phim Spider-Man đóng cùng Tom Holland.

Ngoài diễn xuất, cô còn được xem là biểu tượng thời trang và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn của làng giải trí thế giới.

