Sau kết thúc của Spider-Man: No Way Home được cho rằng không mang lại cảm giác chiến thắng. Dù cứu được thế giới khỏi thảm họa đa vũ trụ, cái giá mà Peter phải trả gần như là mất đi tất cả: danh tính bị xoá khỏi ký ức mọi người, những mối quan hệ thân thiết tan biến và một tương lai từng được xây dựng giờ chỉ còn là ký ức dang dở của riêng anh.

Không còn sự hậu thuẫn từ Tony Stark, cũng chẳng còn những người bạn thân như MJ hay Ned Leeds, cuộc sống của Peter Parker đã hoàn toàn thay đổi. Căn phòng trọ chật hẹp giữa New York, bộ đồ Người Nhện tự tay may và cuộc sống cô độc giữa thành phố đông đúc đã trở thành hiện thực mới của chàng siêu anh hùng trẻ tuổi.

Cảnh trong "Spider-Man: Brand New Day".

Chính từ điểm xuất phát tưởng chừng thấp nhất ấy, Spider-Man: Brand New Day mở ra một chương mới, nơi Spider-Man không còn là cậu học sinh được hậu thuẫn bởi những người hùng vĩ đại mà trở thành người hùng đường phố thực thụ. Một chuỗi tội ác bất thường kéo Người Nhện vào một mạng lưới bí ẩn lớn hơn bất cứ điều gì anh từng đối mặt. Để đối phó với những gì phía trước, Người Nhện cần phải chuẩn bị tư thế sẵn sàng để đối mặt với những tàn dư hậu quả từ trong quá khứ của mình.

Các nhà làm phim cho biết Spider-Man: Brand New Day sẽ mở ra một giai đoạn hoàn toàn khác cho nhân vật này. Sở dĩ, bộ phim được xem như một khởi đầu mới vì đạo diễn Destin Daniel Cretton cũng hé lộ rằng ê-kíp đang xây dựng một tông phim mới toanh với tham vọng tạo ra “một chuyến hành trình chưa từng thấy trước đây”. Theo ông, nhóm sáng tạo đang làm việc mỗi ngày để tái định hình biểu tượng Người Nhện trên màn ảnh rộng. Từ thiết kế bộ trang phục mới cho đến cách Người Nhện đu tơ và di chuyển giữa thành phố nay uyển chuyển và sinh động hơn.

Tom Holland cũng chia sẻ rằng Spider-Man: Brand New Day mang lại cảm giác như một khởi đầu hoàn toàn mới. Đúng như tên gọi của bộ phim, đó thực sự là “một ngày mới” đối với nhân vật này. Dù Brand New Day trên danh nghĩa là phần phim độc lập thứ 4 của Người Nhện nhưng cảm giác khi thực hiện bộ phim lại hoàn toàn khác.

Zendaya và "bạn gái Người Nhện" Tom Holland mới bí mật kết hôn.

Dàn diễn viên của phim quy tụ nhiều gương mặt đáng chú ý như Zendaya, Jacob Batalon. Ngoài ra trong trailer, sự xuất hiện của nam diễn viên Mark Ruffalo vai Hulk trong MCU là một đề tài đáng bàn tán. Và liệu sự trở lại lần này của Hulk còn mang một bí ẩn nào khác? Thậm chí có thể trở thành mảnh ghép hoàn hảo liên kết Peter trở lại với Avengers? Hay cũng trở thành một thử thách lớn mà Peter Parker phải dè chừng?

Trong trailer, sự xuất hiện của nhiều gương mặt phản diện vẫn được giữ kín, tạo nên bầu không khí bí ẩn và khiến cuộc đối đầu sắp tới của Người Nhện trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Giữa lòng New York, Người Nhện dường như phải đối mặt với nhiều mối đe dọa cùng lúc, báo hiệu một trận chiến khốc liệt hơn những gì anh từng trải qua. Việc phải đương đầu với hàng loạt kẻ thù mới có thể sẽ trở thành thử thách lớn, định hình con đường trưởng thành tiếp theo của Người Nhện.

Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 31/7/2026, cùng thời điểm với Mỹ.