Jessie Buckley xuất hiện quyến rũ trên thảm đỏ tại rạp Cineworld Leicester Square (London) để quảng bá cho bộ phim mới The Bride!.

Thiết kế xuyên thấu giúp nữ diễn viên nổi bật.

Tại sự kiện, nữ diễn viên người Ireland diện đầm xuyên thấu táo bạo, lấy cảm hứng từ chính nhân vật cô thủ vai. Thiết kế gợi cảm giúp cô trở thành tâm điểm ống kính truyền thông.

The Bride! được xây dựng dựa trên hình tượng “Cô dâu Frankenstein”, thuộc thể loại kinh dị - lãng mạn, lấy bối cảnh Chicago thập niên 1930 và cảnh báo chứa nhiều phân đoạn nhạy cảm.

Trước đó, Jessie được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải British Academy Film Awards lần thứ 79 tổ chức tại Royal Festival Hall nhờ màn hóa thân thành Agnes Shakespeare trong Hamnet.

Trên sân khấu, cô xúc động chia sẻ về hành trình từ những ngày đầu chập chững tại London đến khoảnh khắc vinh quang hiện tại, đồng thời gửi lời tri ân tới gia đình và những người phụ nữ đã truyền cảm hứng cho mình. Nữ diễn viên cũng nghẹn ngào nhắc đến con gái.

Tuần trước, cô vừa chiến thắng "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại lễ trao giải British Academy Film Awards.

Sinh năm 1989 tại Killarney, Jessie Buckley theo học tại Royal Academy of Dramatic Art (RADA). Trước Hamnet, cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Wild Rose, Judy, I'm Thinking of Ending Things và The Lost Daughter.

Hiện tại, Buckley được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng viên đáng chú ý tại mùa giải Oscar sắp tới.

Ảnh: JJ