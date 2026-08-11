Ngày 11/8, Univision đưa tin diễn viên Aylín Mujica cùng con gái Violeta vừa trải qua một trận động đất tại Colombia.

Thời điểm xảy ra sự việc, 2 mẹ con đang ở tầng 4. Khi nhận ra động đất, Aylín Mujica lập tức nắm tay con gái và nhanh chóng rời khỏi nơi đang ở.

Violeta nhớ lại khoảnh khắc mẹ liên tục thúc giục: "Phải đi thôi, phải đi ngay". 2 mẹ con nhanh chóng di chuyển ra khu vực ngoài trời và tìm đến nơi an toàn.

Video do nữ diễn viên đăng tải:

Sau sự việc, Aylín Mujica đăng tải đoạn video trên trang cá nhân để kể lại những gì vừa xảy ra. Nữ diễn viên cho biết cả 2 đều an toàn và không gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Cuối đoạn video, Aylín Mujica cũng trấn an người hâm mộ, khẳng định 2 mẹ con hiện đều bình an.

Trận động đất 7,4 độ Richter gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều địa phương, khiến nhiều công trình bị hư hại hoặc sụp đổ.

Trận động đất khiến hơn 100 người thiệt mạng. Ảnh: EPA

Theo các báo cáo, ít nhất 111 người đã thiệt mạng và 87 người bị thương. Lực lượng cứu hộ tiếp tục được triển khai tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.

Aylín Mujica sinh năm 1974 tại Havana, Cuba, là nữ diễn viên và người mẫu nổi tiếng của màn ảnh Latin. Cô bắt đầu học múa từ năm 8 tuổi tại Trường Ballet Quốc gia Cuba, sau đó theo học nghệ thuật sân khấu và điện ảnh.

Năm 1992, Aylín Mujica chuyển đến Mexico để phát triển sự nghiệp, bắt đầu xuất hiện trong các quảng cáo, video âm nhạc trước khi bước vào lĩnh vực diễn xuất. Thời điểm cô đang ở Columbia thì gặp trận động đất kinh hoàng.

Nữ diễn viên nổi tiếng Aylín Mujica. Ảnh: IGNV

Aylín Mujica được biết đến qua nhiều phim truyền hình ăn khách như La dueña, Marina, Aurora, Corazón valiente... Nữ diễn viên cũng từng làm việc với Telemundo và tham gia nhiều chương trình truyền hình với vai trò MC.