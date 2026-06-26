Ngày 26/6, truyền thông Venezuela đưa tin nữ diễn viên Yorgelis Delgado đã qua đời ở tuổi 44 sau vụ sập tòa nhà nơi cô sinh sống do trận động đất mạnh vừa xảy ra tại nước này.

Theo người dân địa phương, Yorgelis và mẹ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau khi tòa nhà đổ sập. Lực lượng cứu hộ sau đó xác nhận cả 2 đều không qua khỏi.

Trong khi đó, con gái của nữ diễn viên được giải cứu thành công. Bé bị thương nhưng hiện sức khỏe đã ổn định, còn chồng cô may mắn thoát nạn.

Nữ diễn viên Yorgelis Delgado.

2 trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra liên tiếp vào ngày 25/6 (giờ địa phương), chỉ cách nhau 39 giây khiến hơn 100 người thiệt mạng và hơn 1.500 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm hàng trăm người được cho là còn mắc kẹt dưới các công trình đổ sập.

Thủ đô Caracas và bang ven biển La Guaira là 2 khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Hàng trăm công trình gồm chung cư, khách sạn, bệnh viện và nhiều hạng mục hạ tầng, bị hư hỏng hoặc sập hoàn toàn.

Chính phủ Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp và huy động lực lượng cứu hộ trên phạm vi toàn quốc.

Sự ra đi đột ngột của Yorgelis khiến người thân, đồng nghiệp và khán giả Venezuela bàng hoàng. Nhiều người bày tỏ niềm tiếc thương, đồng thời nhắc lại những dấu ấn của cô trong chương trình thiếu nhi El Club de los Tigritos gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả.