Ngày 27/6, làng giải trí Venezuela tiếp tục đón nhận tin buồn khi người mẫu Vanessa Zacarias da Silva được xác nhận đã qua đời ở tuổi 44 sau trận động đất kinh hoàng xảy ra tại nước này.

Theo truyền thông địa phương, Vanessa Zacarias da Silva là một trong những nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất xảy ra ngày 25/6 tại khu vực ven biển La Guaira, phía bắc Venezuela. Thông tin được em trai cô, Thiago Nogueira, xác nhận trên mạng xã hội vào ngày 26/6.

Trong bài đăng, Thiago viết: "Thật không may, sự ra đi của chị gái tôi, Vanessa Zacarias da Silva đã được xác nhận. Chị đã sống cuộc đời theo cách mình mong muốn nhưng thảm kịch động đất tại Venezuela đã cướp chị khỏi chúng tôi".

Nữ người mẫu Vanessa Zacarias da Silva.

Anh cũng chia sẻ không dám tưởng tượng những đau đớn mà chị gái phải trải qua trong những giây phút cuối đời và cho biết sẽ luôn ghi nhớ nụ cười của cô.

2 trận động đất xảy ra liên tiếp chỉ cách nhau chưa đầy 1 phút đã khiến hàng loạt công trình tại miền bắc Venezuela đổ sập. Theo số liệu mới nhất từ chính phủ Venezuela, thảm họa khiến 920 người thiệt mạng, hơn 4.000 người bị thương, trong khi Liên Hợp Quốc cho biết vẫn còn hơn 50.000 người mất tích.

Lực lượng cứu hộ hiện vẫn chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Vanessa Zacarias da Silva từng sinh sống tại quận Gama (Brazil) trước khi chuyển đến Venezuela. Sự ra đi đột ngột của cô khiến gia đình, bạn bè và nhiều người theo dõi bàng hoàng.

Nguồn: Estadao