Ngày 25/9, tờ Jeju Sori đưa tin Tòa án quận Jeju (Thẩm phán Lim Jae Nam) tuyên phạt nữ diễn viên Hwang Jung Eum 2 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo 4 năm vì tội tham ô, theo Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội phạm kinh tế đặc biệt.

Theo cáo trạng, Hwang Jung Eum bị cáo buộc chiếm dụng hơn 4,3 tỷ won (hơn 70 tỷ đồng) từ công ty gia đình Hunminjeongeum Entertainment - nơi cô nắm 100% cổ phần dưới danh nghĩa tạm ứng, rồi dùng phần lớn số tiền để đầu tư tiền điện tử vào năm 2022.

Nữ diễn viên xuất hiện tại phiên tòa vào tháng 8.

Hội đồng xét xử nhấn mạnh: “Số tiền bị chiếm dụng lên tới 4,3 tỷ won cho các khoản đầu tư mang tính đầu cơ và chi tiêu xa xỉ, mức độ phạm tội là rất nghiêm trọng”.

Tuy nhiên, tòa cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc bị cáo thừa nhận hành vi, bày tỏ sự ăn năn, tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền và không gây thiệt hại trực tiếp cho người khác. Đây là cơ sở để nữ diễn viên được hưởng án treo.

Hwang Jung Eum bật khóc ngay khi tòa tuyên án. Trước đó, cô từng gửi thư xin lỗi qua công ty quản lý, cho biết vì thiếu hiểu biết và tin theo lời khuyên rằng đầu tư tiền điện tử có thể giúp gia tăng vốn cho công ty, cô đã “đưa ra một quyết định thiếu chín chắn” và thừa nhận đó là “sai lầm lớn”.

Trong phiên tòa trước, phía công tố từng đề nghị mức án 3 năm tù giam cho Hwang Jung Eum.

"Gia đình là số 1" (2009) giúp Hwang Jung Eum trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam.

Sinh năm 1984, Hwang Jung Eum ra mắt trong nhóm nhạc Sugar năm 2001 trước khi rẽ hướng sang diễn xuất. Cô nổi tiếng khắp châu Á nhờ sitcom Gia đình là số 1 (2009) cùng nhiều bộ phim ăn khách như Secret Love (2013), Kill Me, Heal Me (2015), She Was Pretty (2015)…

Hwang Jung Eum xuất hiện ở một talk show vào tháng 4:

Ảnh, Video: Sưu tầm