Xuất hiện tại World Cup 2026 cùng chồng và 2 con nhỏ, Paris Hilton nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông với phong cách thời trang xa xỉ và vai trò đặc biệt trên sân vận động. Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động, cô vẫn là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng của làng giải trí quốc tế.

Paris Hilton tại World Cup 2026.

Paris Hilton là ai?

Paris Hilton (tên đầy đủ là Paris Whitney Hilton), sinh ngày 17/2/1981 tại New York (Mỹ), là người mẫu, doanh nhân, DJ, ca sĩ, diễn viên và ngôi sao truyền hình thực tế. Trong những năm 2000, cô được xem là một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng nổi bật của Mỹ.

Paris xuất thân trong một gia đình doanh nhân giàu có và có sức ảnh hưởng tại Mỹ. Cha cô là doanh nhân Richard Hilton, mẹ là cựu diễn viên kiêm người mẫu Kathy Hilton. Sinh ra trong gia đình danh giá, Paris sớm nhận được sự chú ý của truyền thông từ khi còn trẻ trước khi xây dựng tên tuổi bằng các hoạt động trong lĩnh vực giải trí và kinh doanh.

Paris và mẹ là nữ diễn viên nổi tiếng Kathy Hilton.

Từ người mẫu đến ngôi sao toàn cầu

Paris bắt đầu sự nghiệp người mẫu vào cuối thập niên 1990 và hợp tác với nhiều thương hiệu lớn.

Bước ngoặt đến vào năm 2003 khi cô cùng Nicole Richie tham gia chương trình truyền hình thực tế The Simple Life. Thành công của chương trình giúp Paris trở thành gương mặt nổi tiếng trên toàn thế giới.

Nữ diễn viên nổi tiếng với nhan sắc quyến rũ.

Bên cạnh truyền hình thực tế, Paris Hilton còn lấn sân sang điện ảnh, âm nhạc và DJ. Cô từng tham gia các phim House of Wax, The Hottie and the Nottie... đồng thời phát hành album Paris (2006), trong đó ca khúc Stars Are Blind đạt được nhiều thành công.

Từ năm 2012, cô theo đuổi sự nghiệp DJ và thường xuyên biểu diễn tại nhiều lễ hội âm nhạc quốc tế.

Song song với hoạt động nghệ thuật, Paris xây dựng thương hiệu kinh doanh riêng với các dòng nước hoa, mỹ phẩm, thời trang và phụ kiện. Năm 2023, cô phát hành hồi ký Paris: The Memoir và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Paris Hilton gặt hái thành công ở cả lĩnh vực giải trí và kinh doanh.

Cuộc sống gia đình viên mãn

Sau nhiều mối tình đình đám, Paris Hilton kết hôn với doanh nhân Carter Reum vào tháng 11/2021 sau gần 2 năm hẹn hò.

Hiện họ có 2 con là Phoenix Barron Hilton Reum và London Marilyn Hilton Reum, đều chào đời bằng phương pháp mang thai hộ. Những năm gần đây, Paris thường xuyên chia sẻ cuộc sống gia đình trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ.

Paris Hilton cùng chồng và 2 con.

Gây chú ý tại World Cup 2026

Tại World Cup 2026, Paris liên tục xuất hiện trong các trận đấu của đội tuyển Mỹ và đảm nhận vai trò Stadium Captain (Đại sứ trận đấu) tại SoFi Stadium.

Trong trận Mỹ gặp Thổ Nhĩ Kỳ, cô diện váy lấy cảm hứng từ mẫu áo denim của đội tuyển Mỹ tại World Cup 1994, kết hợp boots cao gối và kính trắng. Paris xuất hiện cùng chồng và 2 con trong trang phục đồng điệu mang dòng chữ "Hilton" phía sau.

Paris Hilton đưa 2 con ra sân trước giờ bóng lăn.

Phong cách thời trang xa xỉ của Paris Hilton tại World Cup 2026.

Trước giờ bóng lăn, Paris cùng 2 con mang bóng thi đấu ra sân, sau đó cả gia đình theo dõi trận đấu từ khán đài VIP và giao lưu với người hâm mộ.

Paris cũng chia sẻ đây là lần đầu tiên 2 con được trực tiếp theo dõi một trận bóng đá cũng như trải nghiệm bầu không khí World Cup. Trên trang cá nhân, cô viết rằng cảm thấy "vô cùng may mắn" khi được lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt này cùng gia đình.

Nguồn: AOL, IGNV