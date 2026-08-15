Ngày 15/8, PEOPLE đưa tin Miss Earth Indonesia (Hoa hậu Trái đất Indonesia) 2025 Putri Andriani Juficha đã qua đời ở tuổi 26.

Hiện phía gia đình và tổ chức giữ bản quyền cuộc thi Miss Earth Indonesia vẫn chưa công bố nguyên nhân tử vong chính thức. Thông tin Putri qua đời gây rúng động giới sắc đẹp Indonesia. Ban tổ chức Miss Earth Indonesia đã đăng thông cáo chia buồn với gia đình người đẹp.

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất về sự ra đi của Putri Andriani Juficha. Chúng tôi cầu nguyện cho người quá cố được an nghỉ bên cạnh Chúa và cầu mong gia đình cô ấy mạnh mẽ vượt qua nỗi đau", ban tổ chức viết.

Putri Andriani Juficha đăng quang Miss Earth Indoneisa 2025.

Putri Andriani Juficha sinh năm 2000, hiện là sinh viên ngành Luật. Trước khi đăng quang Miss Earth Indonesia 2025, cô từng đạt danh hiệu Á hậu Miss Grand Indonesia 2025. Sau khi thông tin được công bố, tổ chức Miss Grand Indonesia cũng bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của người đẹp.

“Với nỗi buồn sâu sắc nhất, Tổ chức Miss Grand Indonesia thương tiếc sự ra đi của Putri Andriani Juficha”, ban tổ chức viết.

Tổ chức Miss Grand Indonesia dành nhiều lời tưởng nhớ cho Putri, khẳng định cô không chỉ là một người đẹp sở hữu danh hiệu mà còn là thành viên của đại gia đình Miss Grand Indonesia. Sự duyên dáng, nghị lực và tinh thần tích cực của cô đã để lại dấu ấn trong lòng nhiều người. Tổ chức này đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình, người thân của Putri và cầu nguyện để họ có thêm sức mạnh vượt qua mất mát.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp và xã hội, Putri còn là ca sĩ. Cô từng phát hành một ca khúc và giới thiệu sản phẩm âm nhạc này trên trang cá nhân.

Sự ra đi của Putri Andriani Juficha khiến người hâm mộ sắc đẹp tiếc nuối, đặc biệt khi cô qua đời đúng ngày sinh nhật lần thứ 26 và vẫn đang trong thời gian đương nhiệm.

Putri Andriani Juficha tại Miss Earth 2025: