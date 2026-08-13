Ngày 13/8, Khaosod đưa tin nam ca sĩ Talae Rodden, được biết đến với nghệ danh Ricewine, đã qua đời ở tuổi 26 trong một vụ tai nạn thương tâm tại bang Victoria, Úc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h15 sáng ngày 10/8, Talae Rodden đang ngồi trên ô tô cùng mẹ là Sally Rodden (64 tuổi) tại một khu trượt tuyết nổi tiếng ở phía đông bắc bang Victoria. Bất ngờ, một cây lớn đổ xuống và đè trúng chiếc xe.

Nam ca sĩ Talae Rodden. Ảnh: Khaosod

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, Talae Rodden không qua khỏi và được xác nhận tử vong tại chỗ. Mẹ của anh cũng bị thương nghiêm trọng và được đưa đến bệnh viện điều trị.

Sự ra đi đột ngột của Talae Rodden khiến gia đình, bạn bè và cộng đồng địa phương bàng hoàng. Một chiến dịch gây quỹ đã được thành lập nhằm hỗ trợ gia đình trang trải chi phí tang lễ cho nam nghệ sĩ, đồng thời giúp mẹ anh có điều kiện phục hồi sau tai nạn.

Talae Rodden là nghệ sĩ lai Thái - Úc, sinh sống tại Melbourne. Với nghệ danh Ricewine, anh hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và được đánh giá là nghệ sĩ trẻ nhiều triển vọng.

Trong sự nghiệp âm nhạc, Talae Rodden từng gây chú ý với ca khúc Summer Spent, được xem là sản phẩm nổi tiếng nhất của anh và hiện đạt hơn 1,1 triệu lượt xem trên YouTube. Ngoài tài năng âm nhạc, nam ca sĩ sinh năm 2000 còn được gia đình, bạn bè và những người từng biết đến yêu mến bởi tính cách thân thiện, nhiệt huyết.

Talae Rodden trong MV "Uncut":