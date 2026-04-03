Ngày 3/4, Page Six đưa tin thẩm phán liên bang tại New York đã bác phần lớn cáo buộc trong đơn kiện của Blake Lively nhắm vào Justin Baldoni. Theo phán quyết, thẩm phán Lewis Liman loại 10/13 cáo buộc gồm quấy rối tình dục, phỉ báng và âm mưu.

Tuy nhiên, 3 yêu cầu vẫn được tiếp tục xem xét gồm vi phạm hợp đồng, trả đũa và hỗ trợ hành vi trả đũa. Phiên tòa giữa 2 bên hiện được ấn định vào ngày 18/5.

Đại diện pháp lý của Blake cho biết việc cáo buộc quấy rối tình dục không được tiếp tục không đồng nghĩa bị đơn vô tội. Phía nữ diễn viên nhấn mạnh vụ kiện vẫn tập trung vào các hành vi trả đũa và chiến dịch gây tổn hại danh tiếng sau khi cô lên tiếng về vấn đề an toàn trên phim trường. Blake cũng cho biết sẵn sàng ra tòa để làm rõ những cáo buộc còn lại.

Trong khi đó, đội ngũ pháp lý của Justin bày tỏ hài lòng khi tòa bác bỏ toàn bộ cáo buộc quấy rối tình dục và các yêu cầu nhằm vào những cá nhân liên quan.

Blake trước đó cáo buộc Justin quấy rối tình dục khi cả 2 hợp tác trong phim It Ends With Us. Trong đơn kiện nộp ngày 31/12/2024, cô cho rằng sau khi phim ra mắt, nam diễn viên đã phát động chiến dịch bôi nhọ khiến mình thiệt hại ít nhất 161 triệu USD (khoảng 4.200 tỷ đồng).

Trong khi đó, Justin phủ nhận cáo buộc, đồng thời kiện ngược Blake và chồng cô là Ryan Reynolds, đòi bồi thường 400 triệu USD (khoảng 10.500 tỷ đồng) vì vu khống. Tuy nhiên, vụ kiện này đã bị bác vào tháng 6/2025.

Một tình tiết gây chú ý trong hồ sơ là cảnh quay khiêu vũ của cả 2, nơi Blake cho rằng Justin tiến sát và nói lời riêng tư khiến cô khó chịu. Đáp lại, luật sư của nam diễn viên công bố đoạn hậu trường nhằm chứng minh cả 2 diễn xuất đúng kịch bản và giữ thái độ chuyên nghiệp.

2 bên từng xuất hiện tại tòa ở Manhattan vào tháng 2 nhưng không đạt thỏa thuận dàn xếp. Vì vậy, tranh chấp pháp lý giữa Blake và Justin sẽ tiếp tục được giải quyết tại phiên xét xử sắp tới.

Blake Lively sinh năm 1987 tại Los Angeles, là diễn viên nổi tiếng Hollywood. Sau thành công trên truyền hình, cô tham gia nhiều phim điện ảnh như The Age of Adaline, The Shallows, A Simple Favor... Năm 2011, cô đứng đầu danh sách “99 người phụ nữ được khao khát nhất thế giới” do tạp chí AskMen bình chọn, qua đó được truyền thông quốc tế gọi là một trong những nữ diễn viên quyến rũ nhất hành tinh.

