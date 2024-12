Ngày 21/12, trang TMZ đưa tin nữ diễn viên Blake Lively (37 tuổi) - vợ của tài tử Deadpool & Wolverine Ryan Reynolds đã đệ đơn cáo buộc bạn diễn kiêm đạo diễn Justin Baldoni (40 tuổi) vì tội quấy rối tình dục lên tòa án California. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh hai người cùng đóng chính trong bộ phim It Ends With Us.

Cặp đôi đóng chính trong bộ phim It Ends With Us. Ảnh: Sony Pictures

Blake Lively chính thức tuyên chiến pháp lý với Justin Baldoni bằng việc công khai những cáo buộc nam diễn viên có hành quấy rối tình dục trên phim trường và nỗ lực thực hiện chiến dịch phá hoại danh tiếng của cô. Tuy nhiên, phía Justin phản bác lại, cho rằng các cáo buộc là sai sự thật.

Theo đơn kiện, Blake tố cáo Justin đã cho mình xem nhiều đoạn video và hình ảnh nhạy cảm, nói về thói quen thích xem nội dung khiêu dâm của anh, đưa ra những nhận xét xúc phạm cân nặng và gia đình nữ diễn viên, tự thêm vào những cảnh quay thân mật ngoài kịch bản.

Trang TMZ tiết lộ tình hình trở nên tồi tệ đến mức đoàn phim phải tổ chức một cuộc họp khẩn nhằm giải quyết những hành vi sai trái của Justin, xử lý vấn đề mà Blake cho là môi trường làm việc độc hại gây ảnh hưởng đến quá trình sản xuất phim. Nam tài tử Ryan Reynolds cũng có mặt trong cuộc họp này.

Nữ diễn viên Blake Lively. Ảnh: IGNV

Một danh sách liệt kê các yêu cầu của nữ diễn viên được đưa ra bao gồm: Không tiếp tục cho cô xem những video, hình ảnh nhạy cảm; Ngừng nhắc đến “chứng nghiện phim khiêu dâm” của Justin; Không thảo luận về những “chiến tích tình dục” trước mặt cô và những người khác; Không thắc mắc về cân nặng của cô và không được nhắc đến người bố đã khuất của nữ diễn viên. Ngoài ra, Blake còn yêu cầu đoàn phim không đưa thêm những cảnh quay thân mật ngoài kịch bản.

Các yêu cầu này được hãng phim chấp nhận và phê duyệt, tuy nhiên đã xảy ra xung đột lớn trong cách thức quảng bá phim của 2 diễn viên chính. Trong khi Blake Lively muốn công chúng tiếp cận mặt kiên cường của nhân vật mình thủ vai thì Justin Baldoni lại tập trung vào chủ đề bạo lực gia đình và quyết định đi lệch khỏi kế hoạch quảng bá. Những tin đồn về mâu thuẫn trước đó của 2 diễn viên cũng bắt đầu xuất phát từ thời điểm này.

Nữ diễn viên cũng cáo buộc bạn diễn đã tiến hành một chiến dịch “thao túng xã hội” nhằm mục đích hủy hoại danh tiếng của cô. Đơn kiện có đính kèm tài liệu 22 trang bao gồm nhiều tin nhắn trao đổi giữa Justin và những người đứng về phía anh bàn luận cách hạ bệ cô. Blake cho rằng việc này đã gây tổn hại đến sự nghiệp và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của cô và gia đình.

Nam diễn viên Justin Baldoni. Ảnh: IGNV

Về phía Justin Baldoni, ông Bryan Freedman - luật sư của nam diễn viên có phản ứng gay gắt với vụ kiện, cho rằng nó được dựng lên nhằm “sửa chữa tai tiếng” của nữ diễn viên. Ông còn nói thêm những cáo buộc này là “sai sự thật, quá đáng, cố ý gây sốc với mục đích làm ảnh hưởng đến Justin Baldoni”.

Bryan cho biết Blake là một “cơn ác mộng” trên phim trường khi đe dọa sẽ không xuất hiện tại trường quay, không quảng bá để phim ra mắt thất bại.

Cuộc chiến này đã diễn ra trong nhiều tháng nhưng việc Blake Lively đâm đơn kiện bạn diễn cũ khiến sự việc trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

It Ends With Us là bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Colleen Hoover với chủ đề chính nói về nạn bạo lực gia đình. Bộ phim có kinh phí sản xuất 25 triệu USD (636 tỷ đồng) và doanh thu cao gấp 13,6 lần với 340 triệu USD (8.654 tỷ đồng). Bộ phim sẽ được chiếu trên Netflix vào ngày 27/12 sắp tới.

Trailer phim It Ends With Us:

Theo TMZ