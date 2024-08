Blake Lively chọn trang phục của Stella McCartney tham gia buổi chụp hình quảng bá cho phim It Ends With Us ở London, Anh ngày 8/8. Nữ diễn viên sinh năm 1987 thu hút mọi ánh nhìn trong bộ vest trắng oversized không nội y vô cùng gợi cảm trước ống kính.

Bà xã của tài tử Deadpool & Wolverine Ryan Reynolds tiếp tục khiến công chúng ngưỡng mộ khi giữ được vóc dáng đỉnh cao dù đã trải qua 4 lần sinh nở.

Lâu nay nữ diễn viên rất tự hào vì tự làm stylist cho chính mình. Mỹ nhân cao 1,78m luôn được khen ngợi vì gu ăn mặc tôn dáng triệt để mỗi lần xuất hiện. Lần này Blake Lively cũng phối đồ không chê vào đâu được. Nữ diễn viên tạo dáng ở địa điểm ngoài trời của khách sạn Savoy với hình nền là tháp Big Ben và London Eye.

Trước đó 2 ngày, khi ra mắt phim ở New York, Blake Lively gây chú ý khi xuất hiện trong chiếc đầm Versace cổ điển lệch vai mà Britney Spears từng mặc năm 2002, khoe vóc dáng sexy.

Hồi đầu tuần, nữ diễn viên cũng bị bắt gặp trên phố khi khoác áo biker đen mà không mặc nội y. Thời trang của Blake Lively luôn là chủ đề được quan tâm mỗi khi cô xuất hiện. Trong bộ đồ đỏ bó sát, nữ diễn viên hoàn toàn lấn át chồng mình khi dự sự kiện công chiếu Deadpool & Wolverine tại Mỹ dù Ryan Reynolds là diễn viên chính.