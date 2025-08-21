Ngày 21/8, ông Hoàng Văn Chiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu thông tin, khoảng 0h10 cùng ngày, tại khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện xảy ra vụ việc một nữ điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân hành hung.

Cụ thể, thời điểm trên, ông P.Đ.T (trú tại xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình) đưa mẹ là bà N.T.L vào khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu) do bà L. bị đau bụng tiêu chảy.

Nhân viên y tế đã tiến hành hướng dẫn làm thủ tục, đánh giá tình trạng ban đầu, đề nghị chuyển bệnh nhân sang khoa Truyền nhiễm điều trị.

Tuy nhiên, trong lúc trao đổi, ông T. bất ngờ có hành vi đạp thẳng vào bụng nữ điều dưỡng.

Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu làm việc với kíp trực cùng các cá nhân liên quan sự việc. Ảnh: BVCC.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu đã mời ban lãnh đạo bệnh viện, kíp trực, cùng các cá nhân liên quan lên để làm rõ sự việc.

Sau khi nghe tường trình của các bên, được phân tích rõ về quy trình tại bệnh viện, người nhà bệnh nhân đã thừa nhận sai, trực tiếp xin lỗi nữ điều dưỡng và tập thể cán bộ bệnh viện.

Ông Chiến cho biết thêm, hiện, bà L. đang được chăm sóc điều trị tại Khoa Truyền nhiễm của bệnh viện.

Theo Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu, trong thời gian qua, tình trạng nhân viên y tế bị người nhà người bệnh hành hung, chửi bới, lăng mạ cũng xảy ra tại 1 số bệnh viện trên cả nước.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đặc biệt gây cản trở quá trình khám chữa bệnh cho người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu không chấp nhận bất kỳ hành vi xúc phạm, đe dọa hay bạo lực nào đối với nhân viên y tế.

Trường hợp người bệnh hoặc người nhà có hành vi xúc phạm, bạo hành ở mức độ nghiêm trọng, bệnh viện sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của đội ngũ nhân viên y tế, đồng thời giữ gìn môi trường khám chữa bệnh an toàn, văn minh.

Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu kêu gọi người bệnh và người nhà người bệnh chung tay xây dựng môi trường y tế an toàn, văn minh, nhân ái, một môi trường cần sự tôn trọng, hợp tác và nhân văn nhất trong mọi hành xử.