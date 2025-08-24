Chị Minh Hiếu (Hà Nội) từ lâu ấp ủ ước mơ được cầm lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở một nơi đặc biệt trên dải đất hình chữ S, xuất phát từ niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc.

Dù đã chinh phục nhiều hành trình trên nhiều địa hình, vùng miền nhưng chị vẫn háo hức với một điểm đến đặc biệt: Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới, thuộc xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ).

"Để chuẩn bị cho chuyến đi đặc biệt này, tôi phải trải qua những chuyến trekking trước đó ở nhiều địa hình khác nhau. Tôi tập luyện bền bỉ, phối hợp nhiều môn thể thao để rèn sức bền, tăng cường sự dẻo dai và thể lực”, chị kể.

Chị Minh Hiếu dành nhiều tháng tập luyện, tăng cường sức khỏe để thực hiện hành trình thám hiểm hang Sơn Đoòng

Chuyến thám hiểm của chị diễn ra vào tuần giữa tháng Tám vừa qua. Trong hành trang, chị mang theo lá cờ Tổ quốc với mong muốn làm được một điều thật ý nghĩa ở kỳ quan thiên nhiên này.

"Lá cờ đỏ sao vàng là niềm vinh dự, là phước lành, là tình cảm sâu sắc mà tôi mang theo", chị Hiếu xúc động chia sẻ.

Giây phút đặt chân đến cửa hang, chị ngỡ như chạm vào giấc mơ giữa đời thực. Đặc biệt, khi phất cao lá cờ và ghi lại khoảnh khắc giữa khung cảnh kỳ vĩ, chị dâng trào cảm xúc khó tả.

Chị Hiếu hào hứng phất cờ ở vị trí thạch nhũ hình bánh cưới

“Giữa không gian hùng vĩ và huyền ảo – nơi ánh sáng từ hố sụt đổ xuống như dòng thác bạc, nơi rừng xanh mọc lên kiêu hãnh trong lòng đất, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay càng trở nên rực rỡ, thiêng liêng.

Cầm lá cờ trên tay, tôi không chỉ mang theo biểu tượng của non sông gấm vóc mà còn thể hiện niềm tự hào dân tộc, khẳng định dấu chân người Việt trên kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Đó là khoảnh khắc trái tim hòa cùng nhịp đập của đất trời, vừa xúc động, vừa tự hào, vừa tràn đầy tình yêu quê hương đất nước”, vị khách xúc động nhớ lại.

Các thành viên trong đoàn tham gia hành trình thám hiểm hang Sơn Đoòng ký tặng lên lá cờ đỏ sao vàng mà nữ du khách Hà Nội mang theo

Một số góc chụp ấn tượng trong hang

Chị Hiếu cũng bày tỏ ấn tượng khi nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ những người bạn đồng hành. Dù lần đầu gặp nhau nhưng từ các thành viên trong đoàn, du khách quốc tế cho đến hướng dẫn viên, các trợ lý an toàn, các porter (người khuân vác đồ) đều nhiệt tình ký tên trên lá cờ mà chị mang theo.

“Đó không chỉ là những nét mực đơn thuần mà là dấu ấn của tình bạn, của sự đoàn kết và sẻ chia. Mỗi chữ ký như một lời nhắn gửi, một sự gắn kết, nối vòng tay lớn giữa con người với con người, vượt qua mọi biên giới, để cùng nhau tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên và lan tỏa tinh thần hòa bình, hữu nghị”, chị bày tỏ.

Chị Hiếu mang theo lá cờ Tổ quốc, chụp hình cùng đoàn khách trong chuyến thám hiểm hang động lớn nhất thế giới ở Quảng Trị

Với hành trang đặc biệt là lá cờ Tổ quốc, chị Hiếu như được tiếp thêm động lực và sức mạnh để di chuyển qua nhiều địa hình phức tạp trong hang.

Khoảnh khắc chị chinh phục thành công “Bức tường Việt Nam” ở cuối hang, giương cao lá cờ đỏ sao vàng, là giây phút bùng nổ cảm xúc. Những giọt mồ hôi, nhịp tim dồn dập trên chặng đường gian nan bỗng hóa thành niềm tự hào mãnh liệt.

Chị Hiếu tự hào cầm lá cờ Tổ quốc trên tay, lưu lại khoảnh khắc "đắt giá" ở cửa hang Sơn Đoòng

Với chị, việc chinh phục Sơn Đoòng không chỉ là chiến thắng bản thân, mà còn là biểu tượng của ý chí Việt, sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn lên. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa lòng hang động lớn nhất thế giới vừa thắp sáng niềm kiêu hãnh, vừa gửi đi thông điệp về tình yêu bất diệt với Tổ quốc.

“Hành trình đến với Sơn Đoòng không chỉ là cuộc chinh phục kỳ quan thiên nhiên vĩ đại mà còn là hành trình của trái tim mang theo niềm tự hào dân tộc”, chị tâm sự.

Ảnh, video: Minh Hiếu