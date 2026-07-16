Trước đó, qua công tác nắm tình hình trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động thí nghiệm vật liệu xây dựng phục vụ công tác quản lý chất lượng, nghiệm thu các công trình trên địa bàn tỉnh.

Quá trình xác minh, lực lượng công an xác định nhiều hồ sơ thí nghiệm có dấu hiệu được lập khống, không phản ánh đúng quy trình chuyên môn theo quy định.

Đối tượng Lê Thị Hồng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, trong quá trình hoạt động, Lê Thị Hồng, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung, cùng Đào Xuân Trường, Phó Giám đốc công ty, đã chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện hành vi trên, các đối tượng không tổ chức lấy mẫu vật liệu tại hiện trường, không tiến hành các phép thử theo quy trình kỹ thuật nhưng vẫn lập biên bản lấy mẫu, phiếu kết quả thí nghiệm, ký xác nhận và đóng dấu của đơn vị để đưa vào hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

Các hồ sơ giả này sau đó được các nhà thầu sử dụng làm căn cứ nghiệm thu khối lượng, hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với các hạng mục công trình theo quy định.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nhóm đối tượng đã lập khống hàng trăm phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Không chỉ làm giả hồ sơ, lực lượng chức năng còn phát hiện các đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào của doanh nghiệp.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CACC

Đối với 9 bị can bị khởi tố, cơ quan điều tra bắt tạm giam Lê Thị Hồng, Đào Xuân Trường cùng 2 nhân viên của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn.