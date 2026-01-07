Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đang điều tra vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra trong các năm 2024, 2025 tại dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng, phường Vạn Xuân.

Theo quy định tại Điều 76 Luật Nhà ở và các quy định liên quan của UBND tỉnh Thái Nguyên, người mua nhà ở xã hội phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai bán các căn hộ tại dự án trên, một số nhân viên tư vấn bất động sản đã câu kết với các đối tượng bên ngoài để làm giả nhiều loại giấy tờ nhằm hợp thức hóa hồ sơ mua nhà, qua đó trục lợi chính sách nhà ở xã hội.

Đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã ký hợp đồng mua bán trên 300 căn hộ nhà ở xã hội với khách hàng, tổng số tiền đặt mua nhà lên tới hơn 200 tỷ đồng.

Qua tài liệu điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định vụ án liên quan 3 nhân viên tư vấn bất động sản gồm Phạm Thị Hồng G. (trú tại phường Khương Đình, TP Hà Nội), Hoàng Văn H. (trú tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Tú A. (trú tại phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên) và một đối tượng thu mua nhà ở xã hội để đầu cơ là Nguyễn Văn Th. (trú tại xã Gia Lâm, TP Hà Nội).

Các đối tượng này đã thực hiện hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để lập hồ sơ khống, hợp pháp hóa thủ tục trái quy định nhằm mua nhà ở xã hội.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng G., Hoàng Văn H. và Nguyễn Văn Th. Ảnh: CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng G., Hoàng Văn H. và Nguyễn Văn Th. về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có 304 đơn vị tham gia xác nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại khu dân cư Đại Thắng, trong đó có 67 đơn vị là cơ quan nhà nước và 234 đơn vị là các tổ chức, công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã. Nhiều hồ sơ trong số này có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thái Nguyên mở rộng điều tra.