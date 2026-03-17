Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Quang Bảo, Bùi Minh Yến, Dương Thị Quyên, Nguyễn Thị Diệu Thảo và Nguyễn Thị Nhung (Giám đốc Công ty Tân Hải Anh), đều liên quan đến hoạt động môi giới bất động sản.

Lực lượng công an đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu làm giả hồ sơ, giấy tờ nhằm giúp khách hàng không đủ điều kiện vẫn có thể mua nhà ở xã hội.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh, đồng thời giao Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương xác minh, làm rõ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình môi giới bán căn hộ tại dự án, khi gặp những khách hàng không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định, nhóm đối tượng đã gợi ý “hợp thức hóa” hồ sơ với chi phí từ 4 - 7 triệu đồng mỗi bộ.

Sau đó, các đối tượng trực tiếp soạn thảo và làm giả nhiều loại giấy tờ như giấy xác nhận đối tượng và điều kiện thu nhập, đơn xác nhận tiền lương… nhằm hoàn thiện hồ sơ khống, giúp khách hàng đủ điều kiện xét duyệt mua nhà.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò và hành vi của các đối tượng liên quan.