Ngày 28/10, UBND xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng thông tin, rạng sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể chị N.T.H.B.H. (26 tuổi, trú tại xã D’ran, giáo viên Trường Tiểu học Ka Đô 2) bị lũ cuốn trôi.

Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường khoảng 500m. Cơ quan chức năng đang thực hiện các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Nhiều người được huy động tìm kiếm nữ giáo viên bị lũ cuốn ở Lâm Đồng. Ảnh: N.X

Trước đó, chiều 27/10, xã D’ran xuất hiện mưa lớn kéo dài, làm một số tuyến đường và khu vực ven suối bị ngập. Lúc này, chị H. trở về nhà sau giờ dạy ở trường, khi đi bộ gần con suối thì bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Người dân phát hiện sự việc đã tìm cách cứu nạn nhân nhưng không thành. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động tìm kiếm suốt đêm.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nữ giáo viên. Ảnh: N.X