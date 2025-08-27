XEM CLIP:

Theo thông tin từ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 11h30 ngày 27/8, khi lực lượng chức năng đang túc trực tại khu vực sông Bưởi, xã Kim Tân, thì phát hiện một người đàn ông bị nước lũ cuốn.

Nạn nhân là ông Đỗ Văn P. (42 tuổi), trú tại xã Thạch Bình. Thời điểm xảy ra sự việc, ông P. đang trên đường đi làm về thì bị trượt chân và rơi xuống dòng lũ. Khi được phát hiện, ông P. đang chới với, cố bám vào thân cột điện giữa dòng nước chảy xiết.

Ông P. được sơ cứu tại chỗ. Ảnh: CACC

Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát đã sử dụng ca nô chuyên dụng tiếp cận hiện trường và kịp thời đưa nạn nhân vào bờ. Sau khi được sơ cấp cứu, ông P. được bàn giao cho lực lượng y tế xã Kim Tân để chăm sóc.

Hiện sức khỏe ông P. đã ổn định và được đưa về đoàn tụ cùng gia đình.