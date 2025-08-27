Sự việc xảy ra hôm 23/8. Theo truyền thông địa phương, 7 phút sau khi máy bay cất cánh, một nữ hành khách tên Valeria E. (39 tuổi) đã liên tục gây rối, ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay từ Novosibirsk tới Moscow. Ảnh: NYPost

Ngay lập tức, tiếp viên tới khuyên nhủ và đưa cho Valeria bản quy tắc ứng xử trên máy bay. Tuy nhiên, cô thẳng tay vò nát rồi ném thẳng vào mặt một tiếp viên.

Theo các nhân chứng, tình huống lúc đó vô cùng căng thẳng. Các tiếp viên buộc phải ghi hình hành vi của Valeria theo quy định của hãng. Hành động này càng khiến nữ hành khách kích động.

Khi yêu cầu dừng quay phim bị từ chối, Valeria lao vào tấn công, đấm nhiều lần vào đầu tiếp viên trưởng và một thành viên khác trong phi hành đoàn.

Ảnh chụp màn hình

"Cô ta đã đấm nhiều lần vào đầu của tiếp viên trưởng và một thành viên khác trong phi hành đoàn", một nhân chứng cho biết trên NewsX.

Một số hành khách đã kịp thời can thiệp, khống chế Valeria và đưa cô trở lại ghế ngồi. Với sự đồng ý của cơ trưởng, nữ hành khách bị trói tại ghế ngồi cho đến khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Sheremetyevo (Moscow).

Sau đó, lực lượng phản ứng nhanh có mặt, áp giải Valeria khỏi máy bay. Bộ Nội vụ Nga xác nhận cô có thể đối mặt với cáo buộc gây rối nơi công cộng, phải chịu mức phạt hành chính hoặc án tù ngắn hạn.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.