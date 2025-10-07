Trải nghiệm đáng sợ

Chia sẻ với PV VietNamNet về trải nghiệm trên một chiếc taxi giả, chị Huỳnh Thị Ánh Minh (27 tuổi, TPHCM) vẫn còn sợ hãi.

Chị Minh kể, 7h sáng 3/10, chị đặt xe taxi của hãng Vinasun để đi thực hiện công việc do cơ quan giao. Chị được công ty cấp thẻ taxi Vinasun.

Vì ít sử dụng hãng này, chị Minh tra Google với từ khóa “tổng đài đặt xe Vinasun” và gọi số 0328872727 - số điện thoại hiện lên đầu tiên trên kết quả tìm kiếm.

Chị Minh gọi và yêu cầu một xe 4 chỗ tới địa chỉ tại đường Hoàng Văn Thụ (phường Đức Nhuận, TPHCM). Tuy nhiên, xe đến đón chị lại là một chiếc 7 chỗ. Bên ngoài xe không có logo hay bất kỳ nhận diện nào của Vinasun. Thậm chí, nền biển xe là màu trắng chứ không phải màu vàng như các xe đăng ký chạy dịch vụ.

Nghi ngờ, chị Minh hỏi thì được tài xế giải thích, đây là xe hợp tác với hãng nên được tổng đài Vinasun điều tới hỗ trợ. Các xe khác đều đang ở khu vực trung tâm, không qua đón khách được do trời mưa và tắc đường.

Tài xế này còn cho biết, chị không thể dùng thẻ taxi Vinasun để thanh toán chuyến đi và yêu cầu chị trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Hoá đơn của xe taxi Vinasun giả. Ảnh: NVCC

Do trời mưa, sợ trễ giờ nên chị Minh quyết định đi luôn chuyến xe này.

Theo quan sát của chị, trên xe không có đồng hồ tính tiền (meter) như các hãng taxi thường trang bị.

Kiểm tra số điện thoại “0328872727” trên website chính thức của Vinasun, chị phát hiện đây là số điện thoại giả mạo. Vì quá lo sợ, chị ngồi im, không dám giao tiếp với tài xế.

Gần đến nơi, tài xế cố tình lái xe sang một tòa nhà khác và đi lòng vòng trước khi đưa chị tới điểm đến yêu cầu. Sau đó, người này in một hóa đơn có logo Vinasun bằng máy in hóa đơn di động kết nối với điện thoại. Số tiền chị phải thanh toán là 420.000 đồng.

Trong khi đó, mức giá cho quãng đường di chuyển (khoảng 13 km) trên ứng dụng đặt xe công nghệ chỉ hơn 200.000 đồng.

Lúc này, chị Minh yêu cầu lái xe xuất hóa đơn VAT để công ty thanh toán, nhưng tài xế tỏ ra hung dữ, chửi thề trên xe. Do đi một mình và sợ bị hành hung, chị đành nhẫn nhịn để được xuống xe an toàn.

Sau đó, chị nhận được hóa đơn VAT do tài xế gửi qua Zalo mang tên Công ty TNHH Du lịch X.H.V (phường Dĩ An, TPHCM).

Hơn 10 năm không dẹp được taxi giả

Trao đổi với PV, ông Tạ Long Hỷ - Chủ tịch HĐQT Vinasun, xác nhận xe taxi giả mạo thương hiệu Vinasun đã xuất hiện từ hơn 10 năm nay. Dẫu vậy, các cơ quan chức năng vẫn chưa thể dẹp bỏ.

Người dân từ các tỉnh hoặc khách nước ngoài tới TPHCM thường xuyên “dính” phải taxi giả và trả số tiền di chuyển cao hơn bình thường.

Taxi Vinasun đang bị nhiều đối tượng giả mạo. Ảnh minh họa

“Ban đầu, các đối tượng đưa ra mức giá rẻ hơn cả Vinasun. Sau đó, trên đường di chuyển, họ lấy lý do là không ngờ quãng đường xa đến vậy nên tính thêm giờ và đòi thêm tiền. Khách hàng không thể xuống xe, chấp nhận trả nhiều tiền. Chúng tôi quá mệt mỏi với vấn nạn này”, ông nói.

Doanh nghiệp đã tự thu thập thông tin, chụp nhiều xấp ảnh làm bằng chứng và gửi danh sách các xe giả mạo tới Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch, cơ quan công an một số phường tại TPHCM. Tuy nhiên, hành vi giả mạo taxi Vinasun để lừa hành khách vẫn tiếp diễn.

Vinasun ước tính, có khoảng 200 đầu xe ô tô đang giả mạo thương hiệu này tại TPHCM. Các xe chủ yếu đậu gần khu vực cổng bệnh viện hoặc trên các tuyến đường trung tâm thành phố như Thi Sách, Phạm Ngũ Lão...

Để nhận biết taxi giả mạo, đại diện hãng cho hay các xe này thường dùng nam châm để gắn logo thương hiệu và số điện thoại lên thành xe. Khi gặp lực lượng chức năng, họ sẽ tháo ra. Nếu để ý, khách sẽ thấy logo hoặc số điện thoại dán bên ngoài xe giả mạo dễ bị xô lệch.

Ngoài ra, khách cần tìm đúng số điện thoại của hãng khi gọi xe. Tổng đài này cũng nhận tất cả khiếu nại từ khách hàng.