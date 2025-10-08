Ngày 8/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định miễn nhiệm chức vụ đối với bà Huỳnh Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát.

Theo quyết định của Sở GD-ĐT, bà Huỳnh Thị Kim Huệ bị miễn nhiệm chức vụ để chuyển xuống làm giáo viên tại Trường THPT Cao Bá Quát.

Lý do bà Huệ bị miễn nhiệm chức vụ vì có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn, các khoản thu, chi ngoài ngân sách và quản lý tài chính, tài sản công. Đồng thời bà Huệ đã bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Trường THPT Cao Bá Quát, nơi bà Huệ đang công tác. Ảnh: Hải Dương

Trước đó, trong thời gian làm Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), bà Huỳnh Thị Kim Huệ đã có nhiều vi phạm và bị giáo viên, phụ huynh khiếu nại, phản ánh. Sau đó, bà Huệ bị kỷ luật khiển trách.

Sau khi bị kỷ luật khiển trách, bà Huệ tiếp tục tái phạm đến mức phải bị kỷ luật cảnh cáo. Tuy nhiên, thời điểm đó Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk chỉ phê bình nghiêm khắc.

Đến tháng 7/2023, sau khi bị phê bình, bà Huệ được Sở GD-ĐT Đắk Lắk điều về làm Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát. Tại đây, bà Huệ tiếp tục bị giáo viên phản ánh vi phạm về việc thu tiền học sinh...

Trong năm học 2024-2025, nhiều học sinh tại Trường THPT Cao Bá Quát xin nghỉ học hoặc tự nguyện làm đơn xin bảo lưu kết quả khi kỳ thi tốt nghiệp THPT cận kề.

Khi những em này lên xin đi học lại thì bị nhà trường từ chối với lý do không được duyệt thi tốt nghiệp, thi cũng không đỗ...

Sau khi báo chí lên tiếng, những học sinh này được học lại và đều đỗ tốt nghiệp, trong đó có một em học sinh đã đỗ vào Trường Cao đẳng Y tế.