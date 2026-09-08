Theo HK01, Lương Hiên An - chồng kém 15 tuổi của Tiêu Thục Thận cho biết anh và nữ diễn viên đã xảy ra một cuộc tranh cãi lớn cách đây hơn 1 tuần. Sáng hôm sau, anh đi làm và quay trở về thì thấy vợ đã không còn ở nhà.

Tiêu Thục Thận mất liên lạc 1 tuần sau khi cãi nhau với chồng trẻ.

Chồng tìm mọi cách liên lạc, nhờ cậy người thân nhưng đã mất liên lạc với Tiêu Thục Thận suốt những ngày qua. Anh lên mạng "cầu cứu" cộng đồng mạng, mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người.

Lương Hiên An cho biết công việc kinh doanh gần đây gặp khó khăn sau một vụ kiện liên quan cáo buộc anh tấn công tình dục một nữ diễn viên. Anh từng vay Tiêu Thục Thận 30.000 Đài tệ (24 triệu đồng) để trang trải công việc. Vài ngày trước, Lương Hiên An tiếp tục hỏi vợ có thể cho anh vay thêm 30.000 Đài tệ hay không.

"Tiêu Thục Thận từ chối và sau đó trách mắng tôi vì chuyện tiền bạc. Cô gọi tôi là kẻ 'ăn bám' khiến tôi tức giận, cuộc tranh cãi vì thế trở nên căng thẳng", anh kể.

Tiêu Thục Thận - Lương Hiên An đăng ký kết hôn hồi tháng 11/2017. 9 năm bên nhau, cặp đôi vướng không ít thị phi. Chồng kém cô nhiều tuổi và từng có gia đình. Diễn viên mong mỏi sớm được sinh con cho bạn đời nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Từ "Nữ hoàng gợi cảm", Tiêu Thục Thận sống kín tiếng sau biến cố bị ung thư.

Năm 2019, Tiêu Thục Thận nhập viện điều trị ung thư tá tràng. Nữ diễn viên buộc phải cắt bỏ một phần tá tràng, dạ dày, đầu tụy và mật để tránh di căn.

Tiêu Thục Thận sinh năm 1976, từng được coi là biểu tượng gợi cảm xứ Đài. Cô tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như Bích huyết kiếm, Âm mưu và tình yêu, Tháng ba hạnh phúc... Cô còn đóng MV của loạt sao nổi tiếng như Lưu Đức Hoa, Hứa Chí An, Quang Lương, Châu Kiệt Luân...

Bên cạnh bề dày sự nghiệp, nữ diễn viên cũng vướng bê bối đời tư. Năm 2010, cô bị đồn sử dụng ma túy. Năm 2011, cô bị phạt 1 năm 7 tháng tù vì tái sử dụng chất cấm. Sau nhiều năm vật lộn để cai nghiện, Thục Thận hứa làm lại cuộc đời.

Tiêu Thục Thận gợi cảm trên thảm đỏ

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu