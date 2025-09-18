Victoria Beckham là tựa đề bộ phim tài liệu gồm 3 phần sẽ phát sóng trên Netflix ngày 9/10 tới. Trong trailer phim vừa phát hành, người hâm mộ lần đầu tiên có cái nhìn cận cảnh về cuộc sống sau ánh hào quang của vợ chồng Victoria Beckham.

Phim sẽ khắc hoạ sự nghiệp của một ngôi sao khi Vic còn là thành viên của nhóm Spice Girls, hành trình cô khẳng định tên tuổi trong ngành thời trang cũng như áp lực nữ ca sĩ phải gặp phải đến mức giọng ca 51 tuổi phải bật khóc.

"Tôi muốn các con và David tự hào về mình. Tôi mất cả quãng thời gian dài để có thể làm được điều đó", Vic xúc động nói.

Bà mẹ 4 con khẳng định sẽ không bao giờ quên xuất thân của mình. "Biểu diễn là giấc mơ của tôi. Spice Girls giúp khẳng định tôi là ai nhưng rồi tất cả kết thúc đột ngột", Vic nói.

Victoria Beckham bật khóc khi nói về áp lực trong cuộc sống.

Bước vào thế giới thiết kế thời trang quá khắc nghiệt, Vic phải vật lộn để khẳng định bản thân. Thời điểm đầu thử sức, diễn viên Eva Longoria cảnh báo Vic: "Cô sẽ không được chấp nhận đâu". Bởi lúc đó người ta mặc định Vic chỉ là ngôi sao nhạc Pop, vợ một cầu thủ nổi tiếng.

Vic bước vào ngành thời trang với thương hiệu chưa ai biết đến và có lúc hoảng loạn vì nợ nần hàng triệu USD. Dù vậy, may mắn cô luôn có chồng ở bên động viên. Anh nói mình và các con luôn tự hào về Vic khiến cô bật khóc vì xúc động. Vic nói "Em thậm chí còn chẳng làm nổi cho anh một cái bánh sandwich ngon".

"Cô ấy đã xây dựng thương hiệu thời trang riêng suốt 18 năm qua. Cô ấy làm việc chăm chỉ đến khó tin. Vì thế tôi thuyết phục cô ấy hãy để mọi người thấy mình đã chăm chỉ làm việc mỗi ngày như thế nào. Cô ấy là một phụ nữ cực chăm chỉ và thông minh", David nói trong trailer.