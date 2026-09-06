Theo UsWeekly, nữ diễn viên 31 tuổi của phim Bates Motel sánh bước cùng chồng Brooklyn - con trai cả nhà Beckham - khi cả hai tới tham dự lễ trao giải Kinéo ngày 5/9 tại Sala Grande, Venice, Ý.

Tại sự kiện, Nicola trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn trong chiếc đầm dạ hội màu tím quyến rũ với những đường cắt xẻ táo bạo. Trong khi đó, Brooklyn xuất hiện lịch lãm, phong độ trong bộ tuxedo đen cổ điển. Cặp đôi bên nhau không rời và hôn nhau đắm đuối trên thảm đỏ trước rừng ống kính.

Nicola Peltz và Brooklyn Beckham quấn quýt không rời.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Nicola Peltz được vinh danh với giải thưởng Ngôi sao đang lên (Rising Star Award) nhờ những cống hiến ở nhiều vai trò: diễn viên, đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất.

Đại diện BTC Giải thưởng Kinéo chia sẻ về Nicola trên The Sun: "Những năm gần đây, nữ diễn viên, biên kịch và nhà sản xuất người Mỹ đã thu hút sự chú ý ngày càng lớn từ quốc tế nhờ các vai diễn đa dạng, biến hóa linh hoạt cả trước lẫn sau ống kính".

Trước đó, Nicola Peltz từng ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm điện ảnh và truyền hình như The Last Airbender, Transformers: Age of Extinction, Bates Motel, Holidate, Welcome to Chippendales và The Beauty. Năm 2024, cô gây chú ý khi tự bỏ vốn sản xuất, đồng thời đảm nhận vai trò biên kịch, đạo diễn và đóng chính trong bộ phim điện ảnh Lola.

Nicola Peltz cuốn hút trên thảm đỏ.

Nicola Peltz sinh năm 1995, là con gái tỷ phú Nelson Peltz, nhà đầu tư kiêm doanh nhân người Mỹ. Cô kết hôn với Brooklyn Beckham từ năm 2022 và cũng từ đây châm ngòi cho mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt giữa cặp đôi và vợ chồng Beckham xuất phát từ mâu thuẫn nàng dâu - mẹ chồng.

Ảnh: Ellepolska

Video: Esquire Germany