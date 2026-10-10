Công việc căng thẳng khiến nữ kế toán luôn sợ sai và kiểm tra liên tục dẫn đến giảm khả năng tập trung, lo âu và cơ thể luôn mệt mỏi.

Mắc bệnh vì quá căng thẳng

Bác sĩ Nguyễn Viết Chung, Khoa Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết mới đây ông tiếp nhận bệnh nhân H.T (38 tuổi, làm kế toán) đến khám vì chứng hay quên, giảm khả năng tập trung.

Người bệnh được xác định có rối loạn lo âu. Chị T. thường xuyên mệt mỏi, hồi hộp nhiều vào buổi chiều, cảm thấy trí nhớ và khả năng tập trung giảm sút.

Đặc thù công việc kế toán đòi hỏi sự chính xác khiến tình trạng này càng tăng nặng. Sợ mắc sai sót, người bệnh liên tục xem lại công việc. Càng kiểm tra trong trạng thái căng thẳng, chị càng mệt mỏi và lo lắng, tạo thành vòng luẩn quẩn.

Theo bác sĩ Chung, khả năng chú ý của con người có giới hạn. Khi một phần sự chú ý liên tục bị chiếm bởi những suy nghĩ như “nhỡ mình làm sai thì sao?” hay “tim đập như vậy có nguy hiểm không?”, phần dành cho công việc sẽ bị thu hẹp.

Người bệnh khó duy trì sự tập trung như trước, dễ bị gián đoạn và phải kiểm tra nhiều lần.

Công việc áp lực khiến nữ kế toán luôn sợ sai. Ảnh: Freepik.

Bác sĩ ví tình trạng này giống như một chiếc máy tính cùng lúc xuất hiện quá nhiều cửa sổ cảnh báo. Máy vẫn hoạt động nhưng hiệu suất giảm vì không ngừng xử lý những thông tin không liên quan đến nhiệm vụ chính.

Dấu hiệu trí nhớ tổn thương

Nhiều người bị lo âu thường nghĩ mình đang suy giảm trí nhớ. Tuy nhiên, theo bác sĩ Chung, để nhớ được một thông tin, trước hết não bộ phải chú ý và tiếp nhận thông tin đó.

Khi một người đang nghe người khác nói nhưng đầu óc lại bận suy nghĩ về những điều khiến họ lo lắng, thông tin có thể không được ghi nhận đầy đủ. Họ không thể nhớ chính xác và dễ cho rằng mình “hay quên”.

Ngoài ra, lo âu kéo dài cũng khiến cơ thể mệt mỏi, căng cơ, hồi hộp và ngủ không ngon. Khi giấc ngủ bị ảnh hưởng, khả năng tập trung càng giảm, người bệnh dễ mắc lỗi hoặc mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành công việc.

Với chị T., công việc kế toán vốn đòi hỏi sự chính xác. Khi lo lắng và khó tập trung, chị càng sợ sai, liên tục kiểm tra lại công việc. Việc này lại khiến chị căng thẳng và mệt mỏi hơn.

Sự mệt mỏi, hồi hộp của bệnh nhân rõ hơn vào buổi chiều có thể liên quan đến sự tích lũy mệt mỏi sau một ngày làm việc, áp lực chưa được giải tỏa, thiếu ngủ hoặc sử dụng cà phê.

Tuy nhiên, bác sĩ Chung lưu ý hồi hộp về chiều không phải biểu hiện đặc hiệu của rối loạn lo âu. Trong những trường hợp cần thiết, người bệnh vẫn phải được thăm khám để loại trừ các nguyên nhân khác.

Nếu tình trạng hay quên, khó tập trung kéo dài, ngày càng nặng hoặc ảnh hưởng rõ đến công việc, sinh hoạt, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Các dấu hiệu cần quan tâm như: Người bệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, làm việc chậm hơn trước và khó duy trì sự tập trung. Khi làm việc, có những tài liệu trước đây chỉ cần đọc một lần, nay phải đọc nhiều lần mới nắm được nội dung. Vừa được giao việc, người bệnh có thể đã quên một phần yêu cầu. Những nhiệm vụ vốn quen thuộc cũng trở nên nặng nề, mất nhiều thời gian và công sức hơn để hoàn thành.

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