Nam thanh niên 21 tuổi được ê-kíp cấp cứu 115 hồi sức thành công sau khi ngừng tim nhưng do thiếu oxy kéo dài, não bị tổn thương nghiêm trọng và không thể hồi phục.

Ngày 1/10, trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trạm Cấp cứu vệ tinh số 32, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, cho biết ê-kíp vừa tiếp nhận một trường hợp 21 tuổi tự tử, được cấp cứu ngừng tim nhưng tổn thương não không hồi phục.

Trưa 30/9, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM nhận được đề nghị hỗ trợ từ xã Bình Lợi, TPHCM, đối với bệnh nhân N.T.D. Khoảng 10 phút sau, ê-kíp có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, nam thanh niên đã hôn mê sâu, không ghi nhận mạch, huyết áp, nhịp thở và SpO2.

Các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Các bác sĩ lập tức tiến hành hồi sức tim phổi. Sau một thời gian, tim bệnh nhân đập trở lại. Người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên, do tình trạng thiếu oxy kéo dài, anh D. bị tổn thương não nghiêm trọng và được xác định chết não. Sau đó, gia đình xin đưa bệnh nhân về.

“Thật đau lòng. Có những cuộc cấp cứu, chúng tôi đưa được trái tim trở lại nhưng không thể đưa người bệnh trở lại như trước”, bác sĩ Tuệ chia sẻ.

Theo bác sĩ Tuệ, trong cấp cứu ngừng tuần hoàn, việc phát hiện sớm và tiến hành hồi sức ngay tại hiện trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, ngay cả khi tuần hoàn được khôi phục, não vẫn có thể bị tổn thương không hồi phục nếu tình trạng thiếu oxy kéo dài.

Các chuyên gia khuyến cáo khi phát hiện một người bất tỉnh, không thở hoặc không có dấu hiệu tuần hoàn, người xung quanh cần lập tức gọi cấp cứu và thực hiện hồi sức tim phổi theo hướng dẫn, thay vì chờ đợi hoặc tự xử trí tại nhà.

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