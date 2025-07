Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Thúy (40 tuổi, trú xã Sông Mã) về tội "Tham ô tài sản".

Vũ Thị Thúy (dấu X) là nguyên kế toán trưởng Trung tâm Y tế khu vực Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Ảnh: Cao Thiên

Theo Cơ quan điều tra, vào tháng 11/2020, đối tượng Vũ Thị Thúy, là kế toán trưởng Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp (nay là Trung tâm Y tế khu vực Sốp Cộp) đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lập khống chứng từ, sổ sách kế toán mua sắm thiết bị, hàng hóa.

Mục đích của đối tượng nhằm chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước cấp cho Trung tâm Y tế.

Tổng số tiền Thúy chiếm đoạn trên 500 triệu đồng được chi tiêu cho mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Thúy để điều tra về tội “Tham ô tài sản”.

Các quyết định tố tụng đã được VKSND tỉnh Sơn La phê chuẩn theo pháp luật.

Hiện, vụ án đang được xử lý theo quy định.