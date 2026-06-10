Từng hoài nghi về năng lực của bản thân, từng vấp ngã trước một trong những kỳ thi được xem là thử thách nhất trong hệ sinh thái Kubernetes, nhưng Đinh Thị Hường - kỹ sư thuộc khối Dịch vụ Công nghệ Thông tin thuê ngoài của CMC Telecom - đã không dừng lại.

Trong ngành công nghệ, chứng chỉ là thước đo năng lực. Nhưng để đạt được Kubestronaut, kỹ sư cần nhiều hơn thế. Đây là danh hiệu do Cloud Native Computing Foundation (CNCF) - tổ chức quản lý và phát triển hệ sinh thái Kubernetes cùng các công nghệ Cloud Native hàng đầu thế giới - trao cho những kỹ sư hoàn thành trọn bộ 5 chứng chỉ Kubernetes gồm: KCNA (Kubernetes and Cloud Native Associate) về kiến thức nền tảng Cloud Native; KCSA (Kubernetes and Cloud Native Security Associate) về an toàn thông tin và bảo mật Kubernetes; CKA (Certified Kubernetes Administrator) về triển khai, quản trị và vận hành hạ tầng Kubernetes; CKAD (Certified Kubernetes Application Developer) về phát triển ứng dụng trên Kubernetes; và CKS (Certified Kubernetes Security Specialist) về bảo mật hệ thống Kubernetes ở cấp độ chuyên sâu.

Các kỳ thi đều tập trung vào năng lực thực hành, khả năng xử lý tình huống và kinh nghiệm triển khai trong môi trường doanh nghiệp thực tế. Việc chinh phục đầy đủ cả 5 chứng chỉ giúp Kubestronaut trở thành một trong những danh hiệu chuyên môn danh giá nhất trong cộng đồng Cloud Native toàn cầu, minh chứng cho năng lực toàn diện từ xây dựng, vận hành, phát triển đến bảo vệ các hệ thống công nghệ hiện đại trên nền tảng đám mây. Hiện nay, số lượng kỹ sư đạt được danh hiệu này trên thế giới vẫn còn hạn chế.

Với Hường, đây không chỉ là thành tích cá nhân mà còn là cột mốc đánh dấu hành trình trưởng thành của một kỹ sư trẻ trên con đường chinh phục các chuẩn mực công nghệ quốc tế.

Từ cô sinh viên tò mò về Kubernetes đến mục tiêu chinh phục Kubestronaut

Cơ duyên đến với Cloud và Kubernetes của Hường bắt đầu từ những năm đại học. Khi học năm thứ ba, cô chủ động tìm hiểu nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau để tìm ra hướng đi phù hợp với bản thân. Đúng thời điểm đó, Kubernetes nổi lên như một trong những xu hướng đột phá của ngành công nghệ toàn cầu.

"Khi tìm hiểu về Kubernetes và hệ sinh thái Cloud Native, mình cảm thấy rất hứng thú. Càng học càng thấy đây là lĩnh vực có rất nhiều điều mới mẻ để khám phá nên mình quyết định theo đuổi", Hường chia sẻ.

Tuy nhiên, hành trình đó không bắt đầu bằng sự tự tin tuyệt đối.

Giữa khối lượng kiến thức khổng lồ của thế giới Cloud, Hường từng nhiều lần đặt câu hỏi về năng lực của bản thân.

"Mình từng khá hoài nghi. Mình không biết mình đang ở đâu trong hành trình học tập đó và cần bổ sung những gì để phát triển xa hơn", Hường nhớ lại.

Để tìm câu trả lời, Hường lựa chọn học và thi các chứng chỉ quốc tế như một cách xây dựng nền tảng kiến thức bài bản.

Sau khi hoàn thành chứng chỉ KCNA đầu tiên, cô bắt đầu có cái nhìn rõ ràng hơn về hệ sinh thái Cloud Native. Từ đó, từng chứng chỉ tiếp theo được chinh phục như những cột mốc nhỏ trên hành trình phát triển nghề nghiệp.

Và rồi mục tiêu lớn hơn xuất hiện: Kubestronaut.

Điều giúp Hường duy trì động lực trong suốt hành trình đó là một suy nghĩ rất đơn giản: "Nó không khó, nó chỉ mới”.

Chính tư duy này giúp cô sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để tiếp cận những kiến thức phức tạp hơn mỗi ngày.

Tuy nhiên, Kubestronaut chưa bao giờ là hành trình dễ dàng.

Trong số các chứng chỉ Kubernetes, CKS (Certified Kubernetes Security Specialist) là thử thách lớn nhất đối với Hường. Khối lượng kiến thức rộng, yêu cầu cao về bảo mật và nhiều nội dung chưa được sử dụng thường xuyên trong công việc khiến quá trình học tập kéo dài hơn dự kiến.

Đã có lúc cô thất bại. Đã có lúc cô tự hỏi liệu mình có đủ khả năng để đi tiếp hay không. Nhưng thay vì dừng lại, Hường lựa chọn thay đổi phương pháp học tập.

Hường bày tỏ, "Mình nhận ra vấn đề không nằm ở năng lực mà nằm ở cách tiếp cận. Thay vì học dàn trải, mình tập trung vào việc liên kết các kiến thức đã học và luyện tập nhiều hơn với các tình huống thực tế".

Sự thay đổi đó đã tạo nên bước ngoặt.

CMC Telecom - Nơi những kỹ sư trẻ được trao cơ hội để phát triển

Khi được hỏi điều gì giúp mình vượt qua hành trình dài đó, Hường cho rằng bên cạnh nỗ lực cá nhân, môi trường làm việc đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Theo Hường, một trong những điều may mắn nhất là được làm việc trong môi trường luôn khuyến khích học hỏi, chia sẻ và trao cơ hội phát triển cho người trẻ.

Tại CMC Telecom, các kỹ sư không chỉ được tiếp cận những công nghệ mới mà còn được tham gia trực tiếp vào các dự án thực tế với yêu cầu kỹ thuật cao. Chính những bài toán vận hành, tối ưu và triển khai cho khách hàng đã giúp kiến thức trên sách vở trở thành kinh nghiệm thực chiến.

Đó cũng là triết lý phát triển nhân sự được CMC Telecom theo đuổi trong nhiều năm qua: tạo môi trường để kỹ sư được học hỏi từ thực tế, được thử sức với những mục tiêu lớn và được phát triển năng lực theo các chuẩn mực quốc tế.

Thay vì giới hạn người trẻ trong các công việc mang tính lặp lại, CMC Telecom luôn tạo điều kiện để đội ngũ kỹ sư tham gia vào các dự án công nghệ quy mô lớn, tiếp cận các nền tảng hiện đại và liên tục nâng cao năng lực chuyên môn.

Nhờ đó, nhiều kỹ sư trẻ đã từng bước trưởng thành, sở hữu các chứng chỉ công nghệ quốc tế và trở thành lực lượng nòng cốt trong các dự án chuyển đổi số của khách hàng.

Hường là một trong những minh chứng tiêu biểu cho hành trình đó.

"Khi hoàn thành Kubestronaut, cảm xúc đầu tiên của mình là nhẹ nhõm. Sau đó là niềm vui và sự tự hào khi nhìn lại tất cả những nỗ lực, những lần thức khuya học tập và cả những lần thất bại trước đó”, Hường nói.

Cô ví hành trình Kubestronaut giống như một trò chơi nhiều cấp độ: "Mỗi chứng chỉ là một thử thách. Còn Kubestronaut giống như trùm cuối”.

Nhưng với Hường, giá trị lớn nhất không nằm ở danh hiệu.

Thông qua hành trình này, cô có được góc nhìn toàn diện hơn về Kubernetes và Cloud Native, từ kiến trúc, vận hành, bảo mật cho tới tối ưu hệ thống. Những kiến thức đó hiện đang được áp dụng trực tiếp trong công việc hằng ngày để mang lại những giải pháp hiệu quả hơn cho khách hàng cũng như chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

Việc Đinh Thị Hường trở thành Kubestronaut không chỉ là câu chuyện về một cá nhân chinh phục thành công mục tiêu lớn, mà còn phản ánh chiến lược phát triển con người của CMC Telecom - nơi những kỹ sư trẻ được tin tưởng, trao cơ hội và tạo điều kiện để vươn tới các chuẩn mực công nghệ toàn cầu.

Gửi tới những đồng nghiệp đang theo đuổi các mục tiêu lớn trong sự nghiệp, Hường nhắn nhủ: "Đôi khi điều ngăn cản chúng ta không phải là năng lực, mà là việc chưa dám bắt đầu. Hãy cho bản thân cơ hội thử sức. Chỉ cần kiên trì tiến từng bước một, bạn có thể đạt được nhiều hơn những gì mình từng nghĩ”.