Tối 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú Lê; SN 1980, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), Lã Thuý Kiều (SN 1985, vợ Phú Lê, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội), Phùng Thị Khanh (SN 1981, trú tại phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội) và Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1976, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội).

Các bị can bị khởi tố về hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra xác định Kiều trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh. Riêng giai đoạn 2021 - 2025, Công ty Thiên Phú bán hàng nhưng không lập hóa đơn, không kê khai đầy đủ doanh thu. Hơn 107 tỷ đồng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân nhưng không hạch toán vào sổ sách.

Để hợp thức lượng hàng đã bán nhưng vẫn được ghi nhận là tồn kho, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo thu thập thông tin căn cước công dân của người thân, bạn bè để lập hàng trăm hóa đơn bán hàng khống, với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đối với Nguyễn Thị Hương Lan, cơ quan điều tra xác định tuy là luật sư nhưng vẫn tích cực giúp sức Kiều trong việc lập khống các hóa đơn, nhằm che giấu vi phạm kế toán của Công ty Thiên Phú. Đối tượng Hương Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân cho Kiều để lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Lê Anh