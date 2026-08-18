Ngày 18/8, trao đổi với PV VietNamNet, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Phú (tức Phú Lê; 46 tuổi, quê Lào Cai, trú tại Hà Nội). Vợ của Phú là Lã Thúy Kiều cũng bị khởi tố trong cùng vụ án.

Lê Văn Phú tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, Phú Lê bị điều tra về 2 tội danh gồm “Vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” theo Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, hai bị can khác là Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan bị khởi tố về các tội danh liên quan đến vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: CACC

Lê Văn Phú đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Phú Lê là cái tên khá nổi trên mạng xã hội, thường được biết đến với hình ảnh một “giang hồ mạng”, cùng một số nhân vật như Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng.

Người này từng tham gia các sự kiện âm nhạc, đóng MV và xuất hiện trong một số phim ngắn tự sản xuất có nội dung xoay quanh thế giới giang hồ. Trang Facebook mang tên Phú Lê hiện có hơn 1,4 triệu người theo dõi.

Phú Lê gây chú ý bởi ngoại hình xăm kín người, thường xuất hiện với những trang phục, phụ kiện mang phong cách khác biệt. Trên mạng xã hội, Phú nhiều lần khoe dây chuyền màu vàng có mặt hình đại bàng, nhẫn hình rồng...

Tên tuổi Phú Lê còn được nhiều người biết đến qua bộ phim Chạm mặt giang hồ, thu hút hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube. Kênh YouTube của Phú cũng có hàng triệu người đăng ký.

Vợ chồng Phú Lê từng bán nhiều mặt hàng trên mạng xã hội, trong đó có mỹ phẩm và các sản phẩm dinh dưỡng.

Trước đó, năm 2020, vợ chồng Phú từng bị Công an TP Hà Nội tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.