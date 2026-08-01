Theo nhà chức trách, nạn nhân là Jyoti (28 tuổi), quê tại quận Rewari, bang Haryana, đang theo học chương trình tiến sĩ tại Khoa Vi sinh của Đại học Panjab.

Trang NDTV cho biết, sáng 29/7, trên đường từ ký túc xá đến khoa, Jyoti chọn đi qua một lối đất do nhiều khu vực trong trường bị ngập nước sau mưa lớn. Tại đây, cô được cho là đã tiếp xúc với dòng điện rò rỉ từ một hộp đấu nối điện gần đó.

Jyoti ngã gục và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng các bác sĩ xác nhận cô đã tử vong.

Sau vụ việc, hàng trăm sinh viên tập trung trước văn phòng Hiệu trưởng, Giáo sư Renu Vig, yêu cầu nhà trường làm rõ trách nhiệm trong công tác bảo trì cơ sở hạ tầng và đảm bảo an toàn điện, đồng thời có chính sách hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Jyoti, nữ nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học Panjab, tử vong sau vụ điện giật trong khuôn viên trường. Ảnh: NDTV

Sau cuộc làm việc với gia đình Jyoti vào tối cùng ngày, Đại học Panjab thông báo sẽ hỗ trợ 1,6 triệu rupee (khoảng 440 triệu đồng) cho gia đình nạn nhân, trong đó 500.000 rupee từ quỹ của Hiệu trưởng và 1,1 triệu rupee từ Văn phòng Công tác sinh viên.

Em trai Jyoti cũng được trường tuyển dụng làm thợ điện theo quy định của chính quyền bang Punjab. Theo nhà trường, anh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và có bằng nghề (ITI) chuyên ngành điện.

Gia đình Jyoti có hoàn cảnh khó khăn. Cha cô vừa làm nông, vừa là tài xế tại một trường tư ở bang Haryana, mẹ là nội trợ. Trong thời gian học tiến sĩ, Jyoti nhận học bổng nghiên cứu sinh cấp cao và dùng khoản này để phụ giúp gia đình.

Đại học Panjab cho biết toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân; đồng thời khẳng định việc hỗ trợ tài chính và bố trí việc làm cho người thân được thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo The Times Of India, một ngày sau vụ việc, Đại học Panjab cũng thông báo đình chỉ công tác hai cán bộ thuộc bộ phận công trình của trường, gồm một kỹ sư điều hành và một kỹ sư phụ trách tiểu khu, để phục vụ việc xem xét trách nhiệm liên quan đến vụ việc.

Cùng ngày, cảnh sát thành phố Chandigarh cho biết đã lập hồ sơ điều tra vụ việc về hành vi gây chết người do bất cẩn và đang tiếp tục điều tra.

Nghị sĩ thành phố Chandigarh, ông Manish Tewari, cũng bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của Jyoti trên mạng xã hội X. Ông gọi đây là một vụ việc "đau lòng", đồng thời kêu gọi chính quyền Chandigarh và Đại học Panjab nhanh chóng xác định trách nhiệm của các bên liên quan.

Theo ông Tewari, vụ việc cho thấy cần sớm siết chặt các tiêu chuẩn an toàn trong khuôn viên các cơ sở giáo dục để tránh những thảm kịch tương tự tái diễn.