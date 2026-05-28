Theo Liberty Times, gia đình và bạn bè của nam nghiên cứu sinh cho rằng giảng viên hướng dẫn liên tục đưa ra các yêu cầu khắt khe và thay đổi nhiều lần nội dung liên quan đến luận văn. Chỉ từ tháng 1 đến nay, đề tài luận văn của sinh viên này được cho là đã thay đổi ít nhất 4 lần.

Sau khi nhận tin về vụ việc, Đại học Công nghệ Quốc lập Đài Bắc gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, đồng thời cho biết đã liên hệ với người thân của sinh viên, bố trí đầu mối hỗ trợ riêng và khởi động quy trình phản ứng, điều tra nội bộ.

Hãng thông tấn CNA cho biết nhà trường đã bắt đầu điều tra vụ việc. Giáo sư liên quan tạm thời không tham gia giảng dạy và hướng dẫn học thuật trong thời gian chờ kết quả điều tra.

Nhà trường cho biết các vấn đề học thuật khẩn cấp như tốt nghiệp hay bảo vệ luận văn sẽ do lãnh đạo khoa phối hợp xử lý. Mọi trách nhiệm hoặc hình thức kỷ luật sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra chính thức và quy trình pháp lý.

Vụ việc cũng làm dấy lên lo ngại về áp lực mà nhiều nghiên cứu sinh phải đối mặt trong các phòng thí nghiệm và chương trình nghiên cứu.

Một nhà nghiên cứu làm việc trong phòng thí nghiệm. Ảnh: CNA

Theo Newtalk, Hội sinh viên Đại học Công nghệ Quốc lập Đài Bắc cho rằng nam nghiên cứu sinh có thể đã phải làm việc trong thời gian dài, đối mặt với các yêu cầu học thuật thiếu rõ ràng và thiếu cơ chế bảo vệ trong quá trình trao đổi với giảng viên hướng dẫn.

Hội sinh viên kêu gọi trường xây dựng cơ chế cảnh báo tình trạng làm việc quá giờ trong phòng thí nghiệm; đồng thời ban hành quy định rõ ràng về thời gian làm việc hợp lý và can thiệp khi sinh viên có dấu hiệu chịu áp lực bất thường.

Tổ chức này cũng đề nghị nhà trường rà soát chất lượng hướng dẫn học thuật và cải thiện cơ chế đổi giảng viên hướng dẫn. Theo đó, sinh viên cần có cách an toàn để rời khỏi một người hướng dẫn không phù hợp mà không lo bị gây khó dễ hoặc trả đũa.

"Các kênh khiếu nại hiện nay còn hạn chế vì chủ yếu chỉ liên quan đến quyết định hành chính và điểm số", hội sinh viên cho biết.

Tổ chức này đề xuất mở rộng phạm vi tiếp nhận khiếu nại sang cả các vấn đề như tương tác hằng ngày trong phòng thí nghiệm, hướng dẫn luận văn, tranh chấp tốt nghiệp, công việc dự án hay các chương trình hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp.

Vụ việc cũng khiến nhiều cựu nghiên cứu sinh lên tiếng về những khó khăn khi muốn đổi giảng viên hướng dẫn.

Theo Mirror Media, sinh viên thường phải được giảng viên cũ đồng ý mới có thể chuyển nhóm nghiên cứu, trong khi nhiều giảng viên khác lại không muốn tiếp nhận vì áp lực nội bộ trong khoa.

Một số ý kiến cho rằng nhiều sinh viên buộc phải tiếp tục theo giảng viên hiện tại vì nếu đổi phòng thí nghiệm, họ có thể bị kéo dài thời gian tốt nghiệp hoặc phải làm lại nghiên cứu từ đầu. Điều này khiến họ gần như không có nhiều lựa chọn thực sự khi gặp phải cách đối xử thiếu công bằng.